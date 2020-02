Laikapstākļu pareģi un molekulārie modelētāji: pieci pasaulē jaudīgākie superdatori

Tos uzdevumus, kurus savulaik veica vesela apmācītu matemātiķu "armija", tā dēvētie "cilvēki–datori", jau sen uzticam mašīnām. Kas agrāk veselai komandai izglītotu un spējīgu matemātiķu prasīja vairāku dienu darbu, piemēram, raķetes palaišanas trajektorijas aprēķināšana, datoram ir sekunžu jautājums. Taču šoreiz runa ne par parastiem datoriem, bet gan pasaulē jaudīgākajiem superdatoriem, kas, mums pavisam nemanot, visai pamatīgi ietekmē arī "parastā cilvēka" dzīvi, kaut vai palīdzot meteorologiem modelēt laikapstākļu prognozes vairākām dienām uz priekšu.

Mūsdienās gan jebkurš viedtālrunis, ja skatāmies tīri pēc "dzelžu" jaudas, ir daudz, daudz reižu iespaidīgāks par pagājušā gadsimta superdatoriem, kaut gan "dzelži" ne tuvu nav vienīgais, kas nosaka veiktspēju.

Par pirmo komerciāli veiksmīgo superdatoru parasti uzskata "CDC 6600", kaut par to var strīdēties – arī pirms tam tika būvētas tam laikam superjaudīgas elektroniskās smadzenes, piemēram, "IBM 7030 Stretch". Tiesa, tieši "CDC 6600" bija pirmā ierīce, uz kuru tika attiecināts termins "superdators". Tas bija pasaulē veiktspējīgākais superdators veselus piecus gadus – no 1964. līdz 1969. gadam. Mūsdienās tik ilgi noturēt rekordu ir grūti, virknei valstu ar Ķīnu un ASV priekšgalā teju ik gadu nākot klajā ar superdatoru, kas jaudas ziņā atstāj iepriekšējo rekordistu kaunā.

"CDC 6600" veiktspēja bija līdz trim megaflopiem, kas no šodienas perspektīvas šķiet smieklīgi maz, taču ļāva īsā laikā veikt tam laikam nepieredzēti daudz darbību.

Īsa atkāpe par superdatoru veiktspējas salīdzināšanai visbiežāk izmantoto parametru – flopiem jeb FLOPS. Šī abreviatūra atšifrējama kā "floating point operations per second" jeb "peldošā komata (punkta) darbības sekundē". Peldošā komata notācijā skaitlis tiek attēlots kā mantisas reizinājums ar attiecīgās skaitīšanas sistēmas bāzes pakāpi (kāpinātājs). Datora atmiņā šo skaitļu glabāšanai pielieto divus veselus skaitļus – mantisu, kas satur skaitļa ciparus, un kāpinātāju, kas arī noteiks komata pozīciju mantisā. Peldošā komata aritmētika pēc būtības ir līdzīga zinātniskajam pierakstam, kur, piemēram, skaitli 0,000000002 mēs pierakstītu kā 2 x 10-9, vienīgi datoru gadījumā bāze ir nevis 10, bet 2. Tas ļauj efektīvi veikt darbības gan ar ļoti lieliem, gan ļoti maziem skaitļiem – tieši to, ko parasti dara superdatori.

