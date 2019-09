Laimdota un Lāčplēsis vai Dzērve un Cielava – kā sauks Latvijas citplanētu un zvaigzni?

6. septembrī sākas balsojums par Latvijas zvaigznes HD 118203 un ap to riņķojošās planētas nosaukumu, vēsta Latvijas Astronomijas biedrība (LAB). Šāda iespēja tiek dota Starptautiskās Astronomijas savienības (IAU) organizētajā kampaņā "NameExoWorlds", kurā vairāk nekā simts savienības dalībvalstu izvēlas nosaukumus savām citplanētām un zvaigznēm. Balsojums ilgs mēnesi.

Šovasar Latvijas Universitātes portālā divu mēnešu garumā tika pieņemti vārdu ierosinājumi Latvijas zvaigznei HD 118203 un ap to riņķojošajai planētai. No vairāk nekā simts saņemtajiem priekšlikumiem IAU apstiprināta komisija izvēlējās 10 vārdu komplektus, no kuriem Latvijas iedzīvotāji varēs izvēlēties tīkamāko. Pieteiktajos vārdu komplektos dominēja latviešu mitoloģijā, folklorā un literatūrā minēti vārdi. Virkne vārdu neatbilda IAU nosacījumiem, piemēram, bija vai nu izmantoti citiem debess ķermeņiem, vai arī nosaukti par godu dzīvām personām, skaidro LAB projektu vadītājs Mārtiņš Gilis.

Lūk, 10 nosaukumu komplekti, kas ir iekļauti gala balsojumā. Katrā pārī pirmā ir zvaigzne, otrā – citplanēta). Tās minētas alfabētiskā secībā, kā arī katram variantam pievienots pieteikuma teksts.

Ausma – zvaigzne dod gaismu, un ausma ir gaismas simbols. Daina – latviskās gudrības simbols. Daina ir ilglaicīga kā kosmoss, jo tiek pārnesta tautas atmiņā no paaudzes uz paaudzi.

– zvaigzne dod gaismu, un ausma ir gaismas simbols. – latviskās gudrības simbols. Daina ir ilglaicīga kā kosmoss, jo tiek pārnesta tautas atmiņā no paaudzes uz paaudzi. Austra – latviešu mitoloģijā Austras koks simbolizē Saules ceļu. Laima kā likteņa lēmēja saistīta ar cilvēka dzīves ceļu.

– latviešu mitoloģijā Austras koks simbolizē Saules ceļu. kā likteņa lēmēja saistīta ar cilvēka dzīves ceļu. Dzērve – tautasdziesmās, folklorā minēts putns. Zinātniskās fantastikas stāstos dīvainas plīvurveida radības, kas pārvietojās izplatījumā un izlīdzēja kosmosa ceļotājiem nelaimē. Cielava – mazs žigls putniņš, mūsu nacionālais simbols.

– tautasdziesmās, folklorā minēts putns. Zinātniskās fantastikas stāstos dīvainas plīvurveida radības, kas pārvietojās izplatījumā un izlīdzēja kosmosa ceļotājiem nelaimē. – mazs žigls putniņš, mūsu nacionālais simbols. Gauja – viena no lielākajām Latvijas upēm, ar ko asociēt Latviju. Daugava jau ir asteroīda vārds, tāpēc to nevar izmantot. Tirza – lielākā Gaujas pieteka.

– viena no lielākajām Latvijas upēm, ar ko asociēt Latviju. Daugava jau ir asteroīda vārds, tāpēc to nevar izmantot. – lielākā Gaujas pieteka. Kalve – vārds no latviešu mitoloģijas. Pērkons – vārds no latviešu mitoloģijas.

– vārds no latviešu mitoloģijas. – vārds no latviešu mitoloģijas. Laima – Laima un laime kaut kur saskan. Ozols – spēka simbols.

– Laima un laime kaut kur saskan. – spēka simbols. Laima – mitoloģijā likteņa dievība, kura nosaka cilvēku likteni un piedalās dzīves norisēs. Māra – mitoloģijā zemes māte, sieviešu aizgādne.

– mitoloģijā likteņa dievība, kura nosaka cilvēku likteni un piedalās dzīves norisēs. – mitoloģijā zemes māte, sieviešu aizgādne. Laimdota – tautas varoņa Lāčplēša dzīves gaisma un cilvēks, pie kura vienmēr atgriezties un kuru nepamest. Lāčplēsis – Lāčplēsis (planēta) nekad nepamet savu Laimdotu (zvaigzni), un to aplido mūžīgi.

– tautas varoņa Lāčplēša dzīves gaisma un cilvēks, pie kura vienmēr atgriezties un kuru nepamest. – Lāčplēsis (planēta) nekad nepamet savu Laimdotu (zvaigzni), un to aplido mūžīgi. Liesma – Frīdrihs Mālberģis ir viens no visagrākajiem latviešu dzejniekiem un savā poēmā "Staburags un Liesma" gribējis aptvert visu latviešu vēsturi līdz ar aizvēsturi un nākotnes izredzēm. Staburags un Liesma varētu no jauna celties savā godībā un atklāties mūsdienu paaudzei kā latvju nākotnes simbols. Staburags – teikām apvītais Staburags tika uzskatīts par vienu no skaistākajiem Latvijas dabas pieminekļiem – Daugavas senlejas rota. Applūdināts, taču joprojām nekur nav pazudis un nezudīs no tautas atmiņas.

– Frīdrihs Mālberģis ir viens no visagrākajiem latviešu dzejniekiem un savā poēmā "Staburags un Liesma" gribējis aptvert visu latviešu vēsturi līdz ar aizvēsturi un nākotnes izredzēm. Staburags un Liesma varētu no jauna celties savā godībā un atklāties mūsdienu paaudzei kā latvju nākotnes simbols. – teikām apvītais Staburags tika uzskatīts par vienu no skaistākajiem Latvijas dabas pieminekļiem – Daugavas senlejas rota. Applūdināts, taču joprojām nekur nav pazudis un nezudīs no tautas atmiņas. Spīdola – latviešu folkloras tēls, saistība ar vārdu "spīdēt". Lāčplēsis – būtisks latviešu folkloras tēls, ataino nacionālās pašapziņas mošanos.

Zvaigzne HD 118203 ir novērojama Latvijā cauru gadu. Tiesa, tam nepieciešamas skaidras debesis un binoklis vai neliels teleskops. Zvaigzne meklējama viegli atpazīstamajos Lielajos Greizajos Ratos, kas ir daļa no Lielā Lāča zvaigznāja. Vizuāli šī figūra atgādina ūdens smeļamo kausu, un tā divas malējās zvaigznes parasti izmanto Polārzvaigznes atrašanai.

Foto: Ar sarkanu bultu norādīta zvaigzne HD 118203 Lielā Lāča zvaigznājā, Foto: Juris Seņņikovs

Pēc savām fizikālajām īpašībām zvaigzne HD 118203 pieder pie submilžu kategorijas. Tā ir oranža, nedaudz lielāka par Sauli, bet ap to riņķojošā planēta ir tā saucamais karstais jupiters – tā ir divreiz masīvāka par Saules sistēmas lielāko planētu Jupiteru un atrodas stipri tuvu pie zvaigznes.

Savukārt planētu pie zvaigznes HD 118203 2006. gadā atklāja astronomu grupa Ronaldu da Silvas vadībā, veicot novērojumus Augšprovansas observatorijā Francijā. Iespējams, ka nākotnē tiks atklātas vēl kādas planētas ar šo zvaigzni. Tādēļ pirmajai planētai dotajam vārdam jābūt tādam, lai būtu iespēja dot tematiski saistītus nākamos vārdus, teikts LAB mājaslapā.

Balsošana par īsto vārdu komplektu noslēgsies 7. oktobrī. Balsot par sev tīkamāko variantu varēs šeit. Visvairāk balsis saņēmušos vārdus paziņos dažas dienas pēc balsošanas beigām. Savukārt IAU oficiālu apstiprinājumu par vārdu oficiālo statusu plāno sniegt decembra beigās.

LAB apvieno astronomijas profesionāļus un interesentus, lai popularizētu astronomiju. LAB biedri piedalās žurnāla "Zvaigžņotā Debess" veidošanā, vada debess novērojumus Latvijas Universitātes Astronomiskajā tornī un organizē regulāras informatīvas sanāksmes. Plašāka informācija atrodama mājaslapā