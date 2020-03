Lasīšana pustumsā, autobusā un citi redzei kaitīgi 'bubuļi': zinātne vai muļķības?

"Visi skolā gaiteņos stāv un bakstās telefonos. Kas notiks ar bērniem? Jau šobrīd parādās, ka arvien vairāk izplatās tuvredzība. Acij tas nozīmē lietot daudz enerģijas. Kur jālieto daudz enerģijas, tur jāmēģina to sistēmu kompensēt. Mums izdzīvošanai ir svarīga sirds, nieres, plaušas… acs parasti ir pirmā, no kuras var noņemt resursus, kur vien var. Ja ir apstākļi, kur daudz jālasa tuvumā, tad pastiepsim nedaudz garāku to aci, lai būtu jātērē mazāk enerģijas," skaidro optometriste.

Izvērstāk par viedo tehnoloģiju iespējamo ietekmi profesore Krūmiņa stāsta "Zinātne vai muļķības" podkāstā, kuru vari noklausīties šeit:

Vai regulāra briļļu nēsāšana pasliktina redzi?



Dzirdēti apgalvojumi, ka briļļu nēsāšana faktiski padara acis par "sliņķēm", neliek "iespringt", tādējādi redze turpina bojāties. Kā ir patiesībā?

"Nav tā, ka brilles bojā redzi. Būtiskākais – izrakstīt pareizas brilles. Nedrīkstam pārcensties un izrakstīt stiprākas nekā nepieciešams. Tas gan nav labi un var kaitēt," tā profesore un norāda, ka optometristiem jābūt ļoti atbildīgiem, izrakstot brilles.

Ieteikums – uz redzes pārbaudēm nākt rīta pusē vai laikā, kad nav daudzas stundas lietots dators. Pēc iespējas tad, kad nav bijis liels saspringums, jo tad vislabāk redzi var izvērtēt.

Lasīt autobusā ir slikta lieta



Vai grāmatas, žurnāla, teksta lasīšana telefonā vai datorā, kamēr brauc autobusā, automašīnā vai vilcienā, ir slikta lieta un bojā redzi?

Profesore Krūmiņa norāda: "Grūta lieta, neteikšu, ka slikta. Ir cilvēki, kas spēj lasīt, ir cilvēki, kas nespēj. Te vairāk redzu saistību ar vestibulāro aparātu. Ja cilvēkiem ar to ir problēmas, ļoti ātri reibst galva vai ir migrēnas." Objekts ir kustībā, un acij visu laiku nepārtraukti jāmeklē, kur tad skatīties. "Ja paliek slikti, tas ir signāls, ka nevajag lasīt braucošā transportā."