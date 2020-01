Latvijā vienmēr ir bijuši izcili cilvēki. Saruna ar zinātnieku Tomu Rēķi

"Zinātniekam ir jādod brīvība un jāļauj iet tālāk un plašāk. Jā, dabaszinātne ir ļoti, ļoti dārga – materiāli, iekārtas, datorresursi, enerģijas resursi, cilvēkresursi. Bet pētniekam ir jādod iespēja par lielām naudām spēlēties turpu šurpu ar visu ko pēc savas saprašanas, jo tikai tā viņš ir radies par tādu, pie kura var atnākt un atrisināt savu sabiedrībai tūlītēju labumu dodošo problēmu," Latvijas Universitātes (LU) izdevuma "Alma Mater" 2019. gada ziemas numurā Mārim Zanderam uzsver LU Fonda stipendiāts Dr. chem. Toms Rēķis.

Mēs varētu pieņemt kā nediskutējamu tēzi, ka pētnieka darbošanās dažādās grupās, dažādās valstīs utt. nāk šim pētniekam par labu. Jautājums ir, vai neveidojas situācija, ka viņam faktiski nav jēgas atgriezties "dzimtajā" augstskolā vai pētniecības struktūrā, jo tajā nav viņam ierastās tematikas, ierastās vides utt.? Tā rupji sakot, kāda jēga būt vienam izcilniekam tukšā laukā?



Man ir paveicies nokļūt vairākās zinātniskajās grupās Eiropā un mācīties no izciliem speciālistiem savās jomās. Mēģinu to visu uzkrāt un sintezēt savu kompetenci. Pateicoties LU Fondam un tā mecenātam Kurtam Hāgenam, man bija iespēja pusgadu veikt pētījumus savai disertācijai Magdeburgā, vienā no Maksa Planka institūtiem. Šie institūti ir vieni no prestižākajiem Vācijā. Tikpat ilgi biju arī Boloņas Universitātē Itālijā, kur darbojas divi manā nozarē labi pazīstami profesori, grāmatu autori – Dario Braga un Fabrīcija Grepioni.

Šobrīd atkal atrodos Vācijā, kur Baireitas Universitātes Fizikas institūtā nodarbojos ar pēcdoktorantūras pētījumiem vairākdimensiju kristalogrāfijā. Mans profesors Sanders van Smālens ir viens no šīs kristalogrāfijas celmlaužiem – vienu no nedaudzajām mācību grāmatām šajā nozarē ir sarakstījis tieši viņš. Daļu laika pavadu arī Hamburgā, kur atrodas Vācijas elektronu sinhrotrons – milzīgs pētniecības centrs, kur pazemē gandrīz kilometra diametrā paātrina pozitronus un ģenerē augstas intensitātes rentgenstarojumu. Tur kopā ar izciliem ekspertiem eksperimentālajā un fundamentālajā rentgendifrakcijā analizējam savus paraugus.