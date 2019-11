Latvijai ir savas zinātnes superzvaigznes

Lai būtu godīgi un dotu iespējas jaunam pētniekam audzēt muskuļus un kļūt par nākamo Andri Ambaini, kā arī Andrim Ambainim dotu iespējas turpināt to, ko viņš kolosāli dara, ir jābūt dalījumam – jaunie zinātnieki un pieredzējušie zinātnieki.

Līdzīgi kā svara kategorijas sportā, lai jaunajiem nav jākonkurē ar zinātnes "smagsvariem".

Jāņem gan vērā, ka zinātnē viens īsti nav cīnītājs. Veselīga zinātnes vide ir zvaigžņu centrēta – vidū ir šī te izcilā zvaigzne, viens pieredzējis un spējīgs zinātnieks, sevi pierādījis ar sasniegumiem, bet viņam apkārt ir komanda, parasti mazāk pieredzējuši pētnieki, pēcdoktoranti un doktoranti. Pavisam veselīgā shēmā tie ir arī maģistranti, un man pat gribētos, lai arī bakalauri, jo tādā gadījumā katrs pētnieciskais darbs, ko cilvēks izstrādā, jau būtu vajadzīgs. Nevis raksti, ko gribi, un tad ieliec plauktiņā, jo nevienu citu tas īsti neinteresē, bet jau izstrādā kaut ko savas zinātnieku grupas labā. Tā ir vide, kur šis cilvēks jau ir kaut ko darījis, bet arī redz "lielās lietas", kas notikušas. Viņam mazliet ir āķis lūpā, ja esi šādā grupā izstrādājis savu bakalauru, gribēsi arī maģistra darbu.

Maģistranti un doktoranti ir pilnīgi normāla grupas sastāvdaļa. Ja tu piesakies grantam, tu nevari pateikt: "Es viens par šiem miljoniem izdarīšu to un to!" Tu saki: "Es ar saviem cilvēkiem izdarīšu!" Mēs nevaram prasīt, lai jaunajam cilvēkam, kas tikko ieguvis grādu, jau būtu šī grupa. Tātad ir divi elementi – viens ir pati personība, viņas darbs un publikācijas, otrs ir grupa, kas manā skatījumā ir svarīgāka.

Vai ir jaušamas atšķirības zinātnieku paaudžu starpā? Piemēram, izvēlētajos pētījumu virzienos?

Latvija ir īpatnēja ar to, ka ir vecuma grupa, kurā mums trūkst zinātnieku, kur zinātnieku skaits ir stipri mazs. 90. gados mūsu valstī bija turbulenti laiki, ļoti maz cilvēku aizgāja zinātnē. Līdz ar to mums ir pieredzējuši pētnieki, tad ir jaunie, bet ir vidusposms, kur ir mazāk zinātnieku.

Pētnieku vakuums?

Neteiktu, ka vakuums. Ir cilvēki, un arī izcili, bet salīdzinoši mazāk. Tāpēc arī mums ir viena grupa un otra (jaunie un pieredzējušie pētnieki), kamēr citās valstīs ir vienmērīgs skaits zinātnieku.

Par pētījumu virzieniem – zinātne būtībā ir māksla uzdot labus jautājumus, jo ne visi jautājumi ir labi, un atrast pareizas atbildes, jo ne visas atbildes ir pareizas. Ja tu zini pamatlietas, metodes, principus un ētikas lietas, vari pētīt jebkuru jautājumu. Protams, vieglāk ir pētīt to, kas tev interesē un patīk. Nav tā, ka vienu tēmu jaunais pētnieks varētu pētīt, bet vecais nē, un otrādi.

Foto: LU pētniece darbā laboratorijā. LU fotoarhīvs

Vai ir viegli būt jaunajam zinātniekam Latvijā?

Ja jāatbild ar "jā" vai "nē", tad ļoti grūts jautājums.

Var plašāk.

Latvija ir absolūta iespēju zeme! Tas ir kolosāli. Ja esi jaunais zinātnieks Latvijā, tu vari visu, viss ir iespējams. Vari fantastiski kāpt pa karjeras kāpnēm, realizēt savas ambīcijas un sapņus, tas ir milzīgs bonuss.

Ir virkne valstu, piemēram, Vācija, kur ir daudz labāk ar finansējumu. Jā, tur būs smagi jāstrādā, iegūstot doktora grādu, bet tajā pašā laikā tu būsi labi atalgots. Savukārt tur ir stingra hierarhija. Kamēr tiksi līdz līmenim, kur esi grupas vadītājs, paies ilgs laiks. Latvijā jaunajiem zinātniekiem ir daudz iespēju. Mūsu grantu pieteikumos ir īpaši padomāts, ka grupās jābūt zinātniekiem. Tā ir pozitīvā puse.

Vai ir viegli tikt pie grantu naudas? Cik sīva ir konkurence?

Tirgus ir globāls. Tas, ka tu esi Latvijas jaunais zinātnieks, nenozīmē, ka vari piesaistīt tikai Latvijas finansējumu. Mūsu jaunajiem zinātniekiem ir ļoti labi rezultāti finansējuma piesaistīšanā no Eiropas. Tiem, kas ir augsta līmeņa pētnieki. Viss notiek. Pat mūsu jaunie zinātnieki reizēm ir lielākas personības. Salīdzinot viņu bioloģisko vecumu un sasniegumus, reizēm viņi ir spēcīgāki nekā vienaudži citviet pasaulē.

Šīs lielākās personības veidojas jau pirms augstskolas. LJZA rīko dažādus informatīvus pasākumus skolās. Vai redzat skolēnu acīs dzirksti, interesi par zinātni?

Jā! Prasījām, kurš grib kļūt par zinātnieku. Bija skolas, kur daži automātiski pacēla roku. Tas nozīmē, ka cilvēks par to jau ir domājis, un tas ir brīnišķīgi!

Foto: LU ķīmijas students laboratorijā. LU fotoarhīvs

Kā vērtējat augstākās izglītības kvalitāti Latvijā?

Diemžēl dati nav labi. Es uzskatu, ka bija liela kļūda atteikties no obligātajiem eksāmeniem fizikā un matemātikā. Svēti ticu matemātikai, tā ir visas dzīves pamatā un ļoti nozīmīga. Šobrīd jautājums ir sāpīgs un ļoti komplekss. No vienas puses, sagaidām no skolotājiem, lai viņi pēkšņi saņemtos un kaut ko izdarītu, bet tas jau nāk arī no ģimenes. Ko tu runā ģimenē? Vai tu bērnam, kurš tikko sācis mācīties matemātiku, saki: "O, super, tev būs matemātikas stundas! Tas ir tik superīgs priekšmets, tev riktīgi patiks!", vai, tieši pretēji, saki: "Šausmas! Matemātika? Nē!" Pamēģini no bērna, kurš ģimenē ir saņēmis šo "nē" kombinācijā ar skolotāju, kurš nav pats iedvesmojošākais, pēc tam sagaidīt: "Nu, draugs, ej uz IT!" Tas ir nereāli. Ambaiņa kungs reiz stāstīja, ka sūtīja bērnus uz robotikas grupiņu un tur nebija meiteņu. Tā nav skolotāju vaina. Tas ir vecāku priekšstats, ka, viņuprāt, meitene ir jāsūta uz baleta pulciņu, bet puisis uz robotikas pulciņu. Šī lieta jārisina sabiedrības mērogā, nesakot, ka skolas ir sliktās, bet valstiski apzinoties un kompleksi risinot šīs lietas.