Latvijas studenti apņēmušies radīt loģistikas nozares 'WhatsApp'

"Šīs platformas nav paredzētas šādiem uzdevumiem. Tā strādāt ir ļoti neērti, tas ir roku darbs, kas aizņem daudzas vērtīgas darba stundas. Es padomāju – kaut kas ar to ir jādara," atceras Ņikita.

Viņa kolēģis Mihails piekrīt, ka ir, pie kā strādāt: "Šīs fotogrāfijas jāglabā mēnešiem vai pat gadiem ilgi. To glabāšana ziņnešos ir neefektīva un nedroša. Un aizņem darbinieku viedtālruņu atmiņu. Iedomājieties, ka jums ir jāpārbauda konteinera fotoattēls, kas tika uzņemts pirms diviem gadiem. Cik daudz jums būs jāritina "WhatsApp"?".

Puiši satikās ar "Relyon Shipping" pārstāvjiem un pārliecinājās, ka arī uzņēmums ir ieinteresēts rast risinājumu šai problēmai un ir gatavs sadarboties ar studentiem. Tad Ņikita un Mihails pieteicās "iDEAHUB". Savu komandu nosauca "APDoc" — saīsinājums no "Automatic Photo Documentation" (automātiskā fotodokumentācija).

APDoc Flexi App

"APDoc" komandas mērķis ir izveidot lietotni, kas varētu automātiski kārtot uzņemtās bildes. "Mūsu projektā izstrādājam mobilo lietotni un interneta vietni," atklāj detaļas Ņikita. "Lietotne spēs atpazīt konteineru numurus un pievienot fotogrāfijas izveidotajam konteinera profilam. Interneta vietne savukārt veiks arhīva funkciju, kurā tiks glabātas visas fotogrāfijas, lai jebkurā brīdī būtu iespēja tikt pie tām."

Reālajā dzīvē tas izskatīsies šādi – uzņēmuma darbinieks, kas strādā ostā, savā viedtālrunī atvērs aplikāciju "APDoc Flexi" un skenēs konteinera unikālo numuru. Lietojumprogramma automātiski izveidos mapi, kurā cilvēks pievienos nepieciešamās fotogrāfijas: visas konteinera malas, tā iekšpusi, fleksitanka instalēšanas procesu. Darbiniekam nospiežot pogu "Saglabāt", viņa kolēģi uzņēmuma birojā uzreiz varēs redzēt visas fotogrāfijas konteinera profilā, kur norādīts tā numurs un bildes uzņemšanas datums. Visa informācija būs ērti sakārtota, turklāt glabāsies uzņēmuma, nevis korporāciju serveros, kurām pieder tādi ziņneši kā "WhatsApp" vai "Telegram".

Foto: Publicitātes foto

"APDoc" projekts oficiāli sākās jūnija vidū. Tāpat kā visas "iDEAHUB" komandas, puiši saņēma atbalstu uz sešiem mēnešiem. Šajā periodā viņiem tiek nodrošināts finansējums aprīkojumam un materiāliem, stipendijas katram komandas dalībniekam, apmācības uzņēmējdarbības pamatos un mentoru atbalsts. Notiek aktīvs darbs, puiši raksta kodu, testē, zīmē lietotnes koncepcijas. Darba procesā notika atkārtota tikšanās ar partneruzņēmumu, lai pārliecinātos, ka viss iet pareizajā virzienā.

Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, pēc Mihaila teiktā, bija noregulēt atpazīšanas algoritmu tā, lai lietotne automātiski nolasītu konteinera numuru: "Ar fotogrāfiju ir nepieciešams ļoti rūpīgs darbs – attīrīt to no trokšņiem un traucējumiem, izgaismot, pievienot kontrastu, lai visas rakstzīmes būtu skaidri redzamas. Pēc tam nāk darbs ar OCR bibliotēku."