Latviju mācību uzņēmumu konkursā Eiropā pārstāvēs Madonas skolēni ar ēdamajiem traukiem

Aizvadītas "Jauno uzņēmēju dienas 2021", kurās noskaidroti Latvijas labākie skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) un uzņēmējdarbības izglītības pedagogi valstī. Tiesības pārstāvēt valsti Eiropas labāko mācību uzņēmumu konkursā šovasar izcīnījis SMU "Re-Grain", kuru produkts ir ēdami vienreizlietojamie trauki. Uzņēmumu izveidojušas trīs skolnieces no Madonas Valsts ģimnāzijas – Agnese Aizpuriete, Anete Bukovska un Paula Stradiņa. Savukārt titulu "Gada uzņēmējdarbības skolotājs" šogad ieguva Nauris Kupcovs no Daugavpils 3. vidusskolas.

Konkursā otro vietu ieguva mācību uzņēmums "Spoonable" no Valmieras tehnikuma, kas izgudrojuši daudzfukcionālu ēšanas instrumentu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (attēlā zemāk), bet pirmo trijnieku starp vidusskolu vecuma jauniešiem noslēdz skolēni no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas ar produktu – mobilās ierīces levitējošu bezvadu lādētāju.

Savukārt pamatskolu grupā pirmā vieta šogad skolēniem no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas. Uzņēmums "Leduspuķe" piedāvā saviem pircējiem suvenīrus un rotas no epoksīda sveķiem. Otrajā vietā SMU "Paulas_2" no Madonas Valsts ģimnāzijas, kuru produkts ir vegāniski sausie našķi. Bet trešajā vietā SMU "Koka gars" no Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas, kas piedāvā pie atslēgām piekaramus krūzīšu paliktņus.

Neraugoties uz faktu, ka mācību gads lielākoties tika aizvadīts, mācoties attālināti, skolēni aktīvi ir strādājuši pie savām biznesa idejām, un šogad skolēnu mācību uzņēmumu programmā tika reģistrēti vairāk kā 900 SMU, bet finālā no tiem izvirzīti 10 pamatskolu un 20 vidusskolu labākie uzņēmumi.

"Spēja izdzīvot un mainīties, domāt, un atrast jaunas uzņēmējdarbības formas, mācīties un meklēt, ieviest digitālus, tehnoloģiski ietilpīgus risinājumus un inovācijas ir ikviena uzņēmēja izaicinājumi sarežģītā laikā. Tādēļ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) augstu vērtē skolotāju un mentoru ieguldījumu un ir īpaši gandarīta par visiem jaunajiem uzņēmējiem, kuri rada spēku un motivāciju nepadoties un ir iekļuvuši Latvijas labāko mācību uzņēmumu finālā", bilst Sarmīte Karlsone, LIAA Inovāciju atbalsta nodaļas vadītāja.

"Skolēnu idejas un uzņēmējspējas gadu no gada kļūst arvien jaudīgākas. Šogad starp finālistiem trīs reizes ir pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas savu biznesa ideju saistījuši ar inovācijām. Šeit liels nopelns ir pedagogiem un arī mūsu partneriem no jaunuzņēmumu vides, kas konsultē un jaunos uzņēmējus veiksmīgi vada cauri šim procesam. Ieguvēji no šīs sadarbības ir gan skolēni, kas iegūst dzīvei ļoti derīgu pieredzi un prasmes, gan arī Latvijas uzņēmējdarbības vide," vērtē "Junior Achievement Latvia" vadītājs Jānis Krievāns (attēlā).

Konkursa gaitā vidusskolu grupā labākie tika noteikti trīs kārtās: gada pārskata vērtēšana, četru minūšu prezentācija latviešu valodā žūrijas komisijai un skatītājiem, un individuālas paneļintervijas ar žūrijas komisiju latviešu un angļu valodā. Savukārt pamatskolu skolēniem sava uzņēmuma un produkta izcilību žūrijas komisijai bija jāapliecina ar uzņēmuma gada pārskatu un mutisku prezentāciju, kā arī atbildot uz žūrijas jautājumiem.

SMU vērtēšanu veica pieredzējusi uzņēmēju, profesionāļu un akadēmisko spēku komanda, kurā tika pārstāvēta LIAA, "Swedbank", Patentu valde, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte un vairākas citas Latvijas augstākās izglītības iestādes.

Pasākumu organizē Latvijas lielākā izglītības organizācija "Junior Achievement Latvia" un LIAA sadarbībā ar "Swedbank".