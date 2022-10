Ļaundabīgie audzēji vairs nav nepārsūdzams nāves spriedums

Pirmkārt, ja paturam prātā, ka jēdziens "skrīnings" attiecas uz situācijām, kad problēmu vēl nav, tad var teikt, ka šī sadaļa – iekavēšana, lai gan ir jau problēmas – zināmā mērā ir svarīgāka par skrīningu.

Skrīningu Eiropas Komisija ir rekomendējusi trim ļaundabīgo audzēju grupām – krūts, dzemdes kakla un zarnu vēžu grupām. Latvijā ar šo procesu sokas vāji. Mēs bieži pārmetam iedzīvotājiem, ka viņi neizmanto to, ko valsts viņiem bez maksas piedāvā. Tomēr problēma ir arī valsts pusē – valsts nav sakārtojusi sistēmu, un nav korekti pārmest cilvēkiem, kuri nevēlas kontaktēt ar nesakārtotu sistēmu. Šis būtu otrs aspekts.

Trešais – jaunas pieejas, jaunas metodes. Eiropas Komisija skatās nākotnē un domā par vēl trim grupām – prostatas, plaušu un kuņģa vēzi. Atļaušos apgalvot, ka Latvijas speciālisti, līdzīgi kā Slovēnijas, Eiropā ir priekšgalā, mums ir ko teikt. Mums ir unikāli pētījumi, kas gan, jāpiezīmē, tiek finansēti no dažādu projektu līdzekļiem, nevis mērķtiecīgi un pastāvīgi. Tomēr jebkurā gadījumā mūsu pētnieku pozīcijas ir labas. Protams, jautājums ir par rekomendāciju reālo ieviešanu. Pašreizējās tika pieņemtas 2003. gadā, un nedaudz šaubos, vai kāda no dalībvalstīm tās ir pilnībā ieviesusi. Ir pagājuši 20 gadi, un jaunu rekomendāciju nepieciešamība ir jūtama. Domāju, ka 2022. gada rudenī pēc diskusijām ar dalībvalstīm tās arī tiks pieņemtas. Kā jau minēju: trim pašreizējām grupām vēl trīs klāt, vismaz kā vēlamas. Svarīgi tikai, lai beigās nav tā – mums kārtīgi nefunkcionējošiem trim veidu skrīningiem nāk klāt, teiksim, vēl ceturtais kārtīgi nefunkcionējošais. Es domāju, ka mēs noteikti varam veikt uzlabojumus – piemēram, komunikācijā ar iedzīvotājiem neaprobežoties ar vēstuļu sūtīšanu pa pastu.

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Raugoties no pētniecības viedokļa, atsevišķa tēma ir finansējums. Eiropa tādu piedāvā, turklāt ne tikai jau labi zināmajā "Horizon" programmā, bet arī programmās "Digitālā Eiropa", "ES – veselībai" un vēl citās. Problēma tā, ka ir nepieciešams nacionālais līdzfinansējums. Es nedaudz vulgarizēšu, bet ministrijas attieksme ir apmēram tāda: piesakieties, bet līdzfinansējumu meklējiet paši. Jo Veselības ministrija ir gatava runāt par savu iesaisti līdzfinansējumā tad, ja mēs projektā iesaistām kādu no ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošām institūcijām. Es nedaudz šaubos, vai, piemēram, Veselības inspekcijas vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta piedalīšanās mūsu pētniecības projektos būtu jēdzīga... Īsi sakot, daudz piesauktā "Eiropas nauda" patiešām ir, bet mēs to lepni laižam garām. Ja mēs nerodam risinājumu, tad šāda situācija var ilgt līdz 2027. gadam. Veselības, Izglītības un zinātnes, Finanšu ministrijas problēmu vispār saprot, bet jautājums ir par to, vai būs arī reāls risinājums.

Pirms turpinām, es jums uzdošu jautājumu, kas, iespējams, jūs sakaitinās. Proti, mediju telpā un arī vispār cilvēku komunikācijā nereti skrīninga jēga tiek apšaubīta pēc principa "ja vien meklēs, kaut ko jau atradīs". Respektīvi, ja mēs redzam, ka valsts piedāvāto skrīningu cilvēki izmanto tikai daļēji, tad ir jādomā arī par tādiem iemesliem, kas saistīti ar to, ko viņi ir kaut kur "lasījuši internetā". Lūk, Andželīnai Džolijai amputēja krūtis, bet varbūt varēja arī neamputēt... Es ļoti atvainojos par izklāsta stilistiku.

Džolijas gadījums gan ir pavisam cits, jo skrīningu gadījumā mēs nerunājam par pārmantotiem vēžiem. Ja runājam par krūts vēža skrīningu, tad pirms vairākiem gadiem patiešām bija ļoti intensīvas diskusijas par to, vai, kā saka, ļaunums nav lielāks par labumu. Skaidrs, ka jebkuram skrīningam ir arī savi trūkumi, un ir jāatrod pareizais līdzsvars. Tomēr – atgriežoties pie 2003. gadā pieņemtajām rekomendācijām – šīm trim vēža grupām skrīnings ir pamatots. Ja tiek ievēroti pamatprincipi. Ja jautājums ir par to, vai Latvijā krūts vēža skrīnings ir efektīvs, tad viennozīmīgu atbildi es jums nedošu. Pareizāk sakot, man šķiet, ka nepieciešamo efektivitāti tas nesasniedz, un tad, konceptuāli vērtējot, rodas jautājums: ja minimālie indikatīvie rādītāji netiek sasniegti, vai naudas tiek tērēta pamatoti?

Tomēr tikpat labi var būt, ka pat ne visai kvalitatīvs darbs var dot labus rezultātus. Mums patiesībā nav adekvātu aprēķinu. Es arī nojaušu, ka varu izpelnīties kritiku, tomēr principā onkoloģijā mēs varam vērtēt skrīninga jēgu naudas izteiksmē. Pretruna šeit ir tā, ka no konkrētā indivīda viedokļa arī viena cilvēka savlaicīga diagnosticēšana un attiecīgi ārstēšanas sākšana ir tā vērta, lai uzturētu visu sistēmu. Mums šobrīd vienā projektā darbojas eksperte no Nīderlandes, kura ir viena no pasaulē vadošajiem ekspertiem skrīninga modeļu izmaksu efektivitātes modelēšanā. Vēlreiz – var, protams, teikt, ka šāda modelēšana ir nežēlīga, bet patiesība ir arī tā, ka modelēšana var pateikt, ka starp variantiem A, B, C un D divi ir pilnīgi "garām", divi ir pieņemami, un pēc tam jau starp šiem diviem mēs izvēlamies atkarībā no tā, cik mums ir naudas. Lai gan mēs ministrijai esam norādījuši uz šādas modelēšanas nepieciešamību, atklāti sakot, tāda Latvijā nav notikusi. Līdz šim ir bijis tā: tiek iedota summa X, un mēs ejam uz A. Bet varbūt izvēle par labu A no izmaksu viedokļa ir neefektīva? Un – mēs par piešķirto naudu izdarām "kaut ko", rezultāts ir "kaut kāds".

Lasīju, ka institūts izstrādājis tehnoloģiju – neinvazīvo plāksteri "A-Patch Project" –, kas analizē gaistošos biomarķierus. Man jāatzīstas, ka es labāk saprotu, ko nozīmē biomarķieri astronomijā, piemēram, kad skatās, vai spektrā ir vai nav metāns. Ko tas nozīmē medicīnas diagnostikā?

Starp citu, metāna noteikšana tiek izmantota arī medicīnā (smejas). Pieminētais plāksteris gan vairāk ir vērsts uz tuberkulozi, bet, ja mēs runājam par vēzi, tad mums ir vērts atgriezties pie jūsu sarunas sākumā minētajiem suņiem.