'Lego' laiž klajā savu kosmosa staciju un nogādā to stratosfērā

Dānijas rotaļlietu ražotājs "Lego" sarūpējis jaunumus astronomijas faniem – šoreiz, turpinot kosmosa izpētei veltītu konstruktoru komplektu sēriju, "Lego" izziņojis reālistisku Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) modeli, kuru... nogādājuši pēc iespējas tuvāk īstajai SKS. Jā, "Lego" jauno komplektu "iesvētīja", to ar milzu balonu nogādājot stratosfērā, vēsta tehnoloģijām veltītā vietne "The Verge".

Jāņem vērā, ka īstā SKS, kuras montēšana Zemes orbītā sākās 1998. gadā, gluži kā Rīga, nekad nav pabeigta un visu laiku mainās, "apaug" ar jauniem moduļiem un iekārtām. "Lego" apgalvo, ka komplekta izveidē konsultējušies arī ar NASA, kuras eksperti esot apstiprinājuši gala versiju.

Šajā "Lego" komplektā ir 864 detaļas, no kurām tad arī jāspēj uzkonstruēt miniatūru klonu vienam no iespaidīgākajiem inženieru sasniegumiem cilvēces vēsturē – SKS, kas bijusi mājvieta astronautiem nu jau vairāk nekā 20 gadu. Modelim ir visas raksturīgākās SKS iezīmes, tostarp astoņi milzīgie saules paneļu bloki, modulis, pa kuru miniatūrajiem "Lego" astronautiem iekļūt vai izkļūt stacijā, kā arī "Soyuz" kapsulas modelis apkalpes transportēšanai. Tiesa, ja šo uzskata par SKS pašreiz aktuālo modeli, ir viena būtiska neprecizitāte – komplektā līdzi nāk arī NASA ikoniskā atspoļkuģa ("Space Shuttle") modelis. Šī tipa kuģi ir "pensijā" kopš 2011. gada un vairs netiek izmantoti astronautu un kravas nogādāšanai orbītā.

Ar šo komplektu, kurš ir nu jau kārtējais kosmosa izpētei veltītajā sērijā (ir arī, piemēram, pasaulē pagaidām vēl lielākās raķetes "Saturn V" un "Apollo" moduļu komplekti), "Lego" svin "cilvēces apbrīnojamā radošuma augli SKS", kas ļāvis cilvēkiem nu jau vairāk nekā 20 gadus veikt pētījumus Zemes orbītā.

An out-of-this-world building experience is coming! The LEGO International Space Station is available February 1st!