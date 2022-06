Līdz ASV pusotrā stundā. Hiperskaņas pasažieru lidojumus sola tuvākajā desmitgadē

2003. gada 24. oktobrī Hītrovas lidostā noslēdzās vēsturisks reiss – slaidā, skaistā "Concorde" pēdējo reizi atveda pasažierus pāri okeānam. Virsskaņas pasažieru lidojumu ēra ilga nepilnus 30 gadus un pagāja vienas lidmašīnas zīmē. Tiesa, bija vēl daži citi mēģinājumi, tostarp PSRS izgāšanās ar steigā sakniedēto "Tu-144", taču vien ar dažiem desmitiem pasažieru reisu to tikpat kā var neskaitīt. Nu jau gandrīz 20 gadus iztiekam ar zemskaņas ātruma lidojumiem, taču gan aviobūves giganti, gan vairāki jaunuzņēmumi atkal grib augšāmcelt virsskaņas lidojumu laiku, turklāt nevis vienkārši virsskaņas, bet hiperskaņas – tas nozīmētu pasažierus lidināt ar ātrumu, kas pārsniedz 6100 kilometrus stundā.

Pagaidām tikai eksperimentāli

Vizuāli tā atgādina kaut ko līdzīgu lielai šautriņai. Pirmo lidojumu veikusi vēl pirms cilvēku kosmisko ceļojumu ēras sākuma, ASV Gaisa spēku un NASA eksperimentālā lidmašīna X-15 aizvien ir nepārspēta. Bieži slavēta kā viena no nozīmīgākajām šī laikmeta eksperimentālajām lidmašīnām, X-15 ļāva uzstādīt ne tikai pilotējama lidojuma ātruma rekordu, kas nav pārspēts jau vairāk nekā pusgadsimtu, bet arī sniedza neatsveramas zināšanas par dzinēju, materiālu un citu sistēmu "untumiem", lidojot ar hiperskaņas ātrumu. Protams, rekordi bieži ir tas, kas mūs aizrauj visvairāk, tāpēc bez to pieminēšanas neiztikt – 1967. gadā Viljams Naits vienā no pēdējiem X-15 (attēlā zemāk) izmēģinājuma lidojumiem sasniedza sešu mahu jeb apmēam 7275 kilometru stundā lielu ātrumu.



Foto: AFP/Scanpix/LETA

Tomēr X-15 tipa lidaparāts neko daudz pasažieru pārvadājumu jomā nederētu – tā pat nebija reaktīvā lidmašīna standarta izpratnē, bet gan lidmašīna ar raķešdzinēju, kura pati spēja tikai nolaisties, bet ne pacelties gaisā. To debesīs nogādāja ar "B-52" bumbvedēju, un arī lidojumu ilgums bija visnotaļ īss.