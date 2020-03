LU doktorante daudzsološā pētījumā metas cīņā pret Pārkinsona slimību

Tāpēc mums nepagurstot ir jāstrādā, lai izprastu neirodeģenerācijas izcelsmes mehānismus un atrastu brīdi, kurā cilvēkam vēl ir iespējams palīdzēt un apstādināt tālāku slimības attīstību.

Kādi varētu būt nozīmīgākie ieguvumi zinātnē?



Pirmkārt, mans un manu kolēģu darbs palīdzēs veicināt neirodeģeneratīvo saslimšanu pētniecības virzību pretī jauniem terapijas līdzekļiem, kuri laimīgā scenārijā apturētu demences attīstību, lai pacients spētu saglabāt kognitīvās funkcijas. Otrkārt, šādi fundamentāli pētījumi nepieciešami, lai labāk izprastu patoloģiju attīstību, kas palīdzētu noskaidrot, kā apturēt slimību pirms tā ir sākusies.

Kādi ir tavi nākotnes plāni?



Manos nākotnes plānos ietilpst padziļināta iepriekš iegūto rezultātu analīze un to atkārtošana, kā arī noskaidrot, vai ekstracelulārās vezīkulas spēj atjaunot neironu komunikāciju ne tikai Pārkinsona slimības, bet arī Alcheimera slimības modelī. Ekstracelulārās vezīkulas ir ļoti kompleksas molekulas un līdz šim vēl nav izdevies noskaidrot precīzu to sastāvu, taču šobrīd mēs zinām, ka efekts no šādas terapijas ir, tāpēc turpmāk ir jānoskaidro mehānisms, caur kuru šie efekti ir panākti.

Ko tu novēli jaunajiem pētniekiem?

Jaunajiem zinātniekiem es novēlu būt ambicioziem un tiekties pēc tīras, uz pierādījumiem balstītas zinātnes!