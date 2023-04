Mākslīgā intelekta kaķi, kas atbildēs uz jebkuru jautājumu – asprāši uztaisa 'CatGPT'

Lielie valodu modeļi un čatboti, kurus tie darbina, ir pēdējā pusgada "karstais temats" mākslīgā intelekta (MI) jomā. Turklāt ne tikai industrijas zinātāju vidū – ar čatbotiem gan izklaidējas, gan arī darbā tos nu izmanto arvien plašāks cilvēku loks. Neapšaubāmi, sabiedrībā populārākais čatbots šobrīd ir "ChatGPT". Par tā sniegtajām iespējām pārsteigti ir daudzi. Bet vai esi dzirdējis par alternatīvu versiju, kur atbildes uz tev interesējošiem jautājumiem sniedz kaķi?

"Agri vai vēlu tam bija jānotiek," secina zinātnes žurnālists, populārzinātniskā raidījuma "NOVA" viens no vadītājiem un podkāsta "Unsung Science" veidotājs Deivids Pougs. "Iepazīstieties ar "CatGPT" – "ChatGPT" parodiju, kas uz katru ievadi atbild tā, it kā būtu kaķis," raksta Pougs savā "Twitter" kontā un piedāvā parunāt ar "mākslīgā intelekta" kaķi.

Well, it had to happen. Introducing CatGPT, the ChatGPT parody that answers every prompt as though it's a cat. https://t.co/cHezydeqQ1 pic.twitter.com/lw8lyFVDlj