Mākslīgā intelekta 'krusttēvs' aiziet no 'Google', lai brīdinātu par MI draudiem

Viņam piebalso arī Kvebekā bāzētā Mākslīgā Intelekta institūta "Mila" vadītāja Valērija Pizano. Viņas ieskatā šāda pieeja netiktu pieļauta nevienā citā industrijā. Pirms laižam klajā kādu jaunu medikamentu, veiktas strikti regulētas pirmsklīniskās un klīniskās pārbaudes. Bieži vien no kādas zāļvielas atklāšanas līdz nonākšanai aptieku plauktos paiet daudzi gadi. Bet ne ar MI rīkiem, kā ieskicē Pizano: "Šo tehnoloģiju vienkārši "palaiž tautā", cilvēki ar to mijiedarbojas, un izstrādātāji tad vēro rezultātus un pa ceļam veic uzlabojumus. Mēs šādu pieeju neakceptētu nevienā citā jomā. Taču ar tehnoloģijām un sociālajiem medijiem parasti vien nosakām: "Ok, labi. Vēlāk tiksim skaidrībā.""

Pats Hintons uzsver, ka ar "Google" ceļi šķīrušies cieņpilni. Viņš uzskata, ka šī kompānija bijusi viens no atbildīgākajiem MI tehnoloģiju ieviesējiem, un noliedza, ka pametis "Google", lai varētu kompāniju kritizēt. Tā vietā Hintons argumentēja, ka aizgājis no šī amata, lai varētu brīvi paust savas bažas par MI attīstības virzienu tā, lai viņa personīgie viedokļi neietekmētu "Google" reputāciju.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.