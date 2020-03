Marss nepieredzētā izšķirtspējā: tapis iespaidīgākais sarkanās planētas panorāmas attēls

NASA Marsa izpētes rovers "Curiosity", kurš sarkano planētu pēta jau kopš 2012. gada, cītīgi bildēja vairākas dienas, un rezultāts ir tā vērts – nupat publiskots līdz šim augstākās izšķirtspējas attēls (skati zemāk rakstā), kas ļauj aplūkot Geila krātera apkaimi nepieredzētā palielinājumā.

Panorāmas foto sastiķēts no vairāk nekā 1000 attēliem, kas tapuši četru dienu laikā pērn rudenī, kad ASV tika svinēta Pateicības diena. Kompozītattēlam ir divas versijas – vienā pats rovers redzams pavisam nedaudz, jo attēli uzņemti ar mastā esošo un ar teleobjektīvu aprīkoto kameru. Šis kompozītattēls sastāv no 1,8 miljardiem pikseļu. Otrā versijā lietā likta zemākas izšķirtspējas kamera, aprīkota ar vidēja leņķa objektīvu, un sastāv no 650 miljoniem pikseļu.

Turpmākos mēnešus NASA zinātnieki pavadīja, "stiķējot" kopā rovera uzņemtos foto. Rezultātu vari pamatīgāk izpētīt te:

Praktisku apsvērumu dēļ augstāk redzamais ir jau sakompresēts attēls, taču patiesi kosmosa izpētes entuziasti var tikt arī pie pilnas izšķirtspējas foto. Ja vien ir pacietība un gandrīz 2,5 gigabaiti brīvas vietas, tad klikšķini šeit.

Vienlaikus NASA kuru katru brīdi arī nāks klajā ar jaunā Marsa izpētes rovera nosaukumu. Šis censonis uz sarkano planētu dosies jau tuvākā gada laikā.