Mūžīgais dzinējs: zinātne vai muļķības?

Pētnieks kā piemēru min Maksvela "dēmonu" – domu eksperimentu, kura ietvaros siltums varētu plūst no aukstākas vietas uz siltāku, ja kāda gudra un ātra iekārta (saukta par "dēmonu"), selektīvi laistu cauri atverei tikai karstas, ātri kustošas molekulas. Piemēram, remdena tējā krūzē sadalītos karstā un aukstā tējā, ja šim "dēmonam" ļautu darboties. "Apskatīt, tieši kāpēc šāda situācija nav pretrunā ar fundamentāliem termodinamikas likumiem, ir gana izaicinoši," atzīst Bergfelds.

Ko sola nākotne

Cilvēce savu izpratni par dabu nemitīgi papildina, un to veicina arvien jauni un jauni atklājumi, daži no kuriem savulaik radikāli mainīja mūsu priekšstatu par to, kā tad daba īsti strādā. Vai ir iespējams, ka nākotnē tomēr tiks atklāts veids, kā tikt pie neizsīkstoša enerģijas avota?

Pētnieks skaidro: "Vēsturiski virkne šo priekšstatu attīstību ir paātrinājusi tieši dažādu "mūžīgo dzinēju" realizācijas varianti un vēlme tādus uzbūvēt. "Mūžīgo dzinēju" būvniecība ir joma, kas – es nebaidos apgalvot – ir nesusi vairāk interesantu atklājumu nekā ļaunuma. Šie centieni ir izaicinājuši izgudrotājus un inženierus realizēt un saprast dažādu procesu pārveidi un palielināt iekārtu darbības efektivitāti. Daži no mūžīgo dzinēju variantiem patiesībā ir inovatīvi un radoši risinājumi, kas kalpo par pamatu ikdienā sastopamu iekārtu realizācijā.

Es nešaubos, ka nākotne nesīs virkni dažādu jaunatklājumu enerģētikas jomā – radoši un jauni dabas atjaunojamo resursu pielietojumi, kodolsintēzes reaktoru izveide un tamlīdzīgi. Daži no tiem, iespējams, var nest tik augstu efektivitāti un mazu cilvēka darba iesaisti, ka tā var šķist "enerģija par brīvu", taču enerģijas nezūdamības fakts (lasīt – brīnumu neesamība pasaulē) ir tik būtiska, ka ne pie kādiem apstākļiem nevar gaidīt "mūžīgā dzinēja" izvedi."

Eksperta verdikts: zinātne vai muļķības?



"Tās ir muļķības! Bet zinātniskas muļķības un vienas no foršākajām muļķībām, kādas var iedomāties! Mēģināt saprast dažādu mūžīgo dzinēju realizācijas paņēmienus, izskaidrot, tieši kāda ir tajos notiekošo procesu mijiedarbība un iemesli to neizbēgamai neveiksmei, ir ārkārtīgi interesanti, derīgi un intelektuāli izaicinoši. Es noteikti aicinātu visus vairāk interesēties par šādām muļķībām, nevis dzeltenās preses jaunumiem. Aicinu vairāk strīdēties par mūžīgiem dzinējiem, nevis viltus ziņām, jo, atšķirībā no dabas procesiem, cilvēka uzvedības muļķībām nereti nemaz nav izskaidrojuma..."