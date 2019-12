Nākamais gads Latvijā labvēlīgs planētu vērošanai – tuvu kopā arī milži Jupiters un Saturns

2020. gads Latvijā būs labvēlīgs, lai novērotu spožākās Saules sistēmas planētas, "Campus" informēja Latvijas Astronomijas biedrība (LAB). Piemēram, abus Saules sistēmas milžus – Saturnu un Jupiteru – varēs redzēt tik tuvu kopā, kā pēdējo reizi tie bija pirms 20 gadiem. Kādos datumos varēsi vislabāk debesjumā saskatīt planētas, lasi rakstā.

Kad un kur lūkoties, ja gribi redzēt planētas

Veneru – Saules sistēmas spožāko planētu – 2020. gadā varēs saskatīt īpaši labi. No janvāra līdz maijam tā būs redzama vakaros, bet no jūlija līdz pat gada beigām – rītos. Visspožākā Venera būs 28. aprīlī un 8. jūlijā.

Saulei tuvākajai planētai Merkuram 2020. gadā būs divi labi vakara redzamības periodi (no 5. līdz 20. februārim un no 20. maija līdz 10. jūnijam) un viens labs rīta redzamības periods (no 1. līdz 20. novembrim).

Marss būs redzams no jūnija līdz gada beigām. Vislabākā Marsa redzamība būs no septembra līdz decembrim. Vislielāko spožumu Marss sasniegs 14. oktobrī, kad tas nonāks opozīcijā un atradīsies 63 miljonu kilometru attālumā no Zemes.

Saules sistēmas lielākā planēta Jupiters būs novērojams no marta līdz gada beigām. Labākā Jupitera redzamība būs jūlijā, bet arī tad nakts laikā Jupiters atradīsies zemu virs horizonta debess dienvidu pusē.

Samērā līdzīgi novērošanas apstākļi būs arī Saturnam. Tas būs redzams no maija līdz gada beigām. Vislabākā Saturna redzamība būs jūlijā un augustā, kad Saturns būs pietiekami spožs, kaut arī atradīsies zemu virs horizonta debess dienvidu pusē.