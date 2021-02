NASA rovers veiksmīgi piezemējies uz Marsa; jau saņemti pirmie foto

Līdz šim lielākais un sarežģītākais robotizētais Marsa pētnieks "Perseverance" veiksmīgi nosēdies uz sarkanās planētas. Viss manevrs – ieiešana atmosfērā, izpletņa atvēršana, rovera nolaišana uz virsmas no ar reaktīvajiem dzinējiem aprīkotas platformas – aizņem aptuveni septiņas minūtes. Tā kā signāls līdz Zemei no Marsa šobrīd ceļo ilgāk par 11 minūtēm, misijas vadības centrā speciālisti par rovera likteni uzzina vien tad, kad viss jau ir aiz muguras. Tādējādi arī procesā lietas labā neko nav iespējams darīt, ja kaut kas noietu greizi, tāpēc šo neziņas un spriedzes pilno laika posmu misijā iesaistītie mēdz dēvēt par "septiņām šausmu minūtēm".

Sīkāk par to, kā noritēja nosēšanās manevrs, var lasīt rakstā "Septiņas šausmu minūtes – kā uz Marsa piezemēsies līdz šim sarežģītākais rovers". Jaunais rovers pievienojies uz Marsa aizvien čakli strādājošajam "Curiosity", kurš uz sarkanās planētas ieradās 2012. gadā.

Pasākumam bija iespējams sekot līdzi NASA tiešraidē, kur virkne misijā iesaistīto ekspertu skaidroja gan to, kā notiks nosēšanās process, gan par to, kā misija tika plānota un kāds ir tās virsmērķis. Tāpat NASA tiešraidē zinātnieki un inženieri atbildēja uz skolēnu iesūtītiem jautājumiem par Marsu un šo konkrēto misiju.

Aptuveni pulksten 22.40 pēc Latvijas laika sākās tiešraides saspringtākais brīdis, kur visa uzmanība tika pievērsta misijas vadības centrā notiekošajam, ekspertiem sekojot līdzi no Marsa saņemtajiem datiem. Katrs veiksmīgi aizvadītais posms nosēšanās manevrā – ieiešanas atmosfērā pareizā trajektorijā, izpletņa atvēršana, karstumizturīgā vairoga atdalīšana un citi – tika pavadīti ar aplausiem.

Brīdī, kad tika paziņots svarīgākais – "Perseverance" ir veiksmīgi nosēdināts – misijas vadības centrs uzsprāga ovācijās, inženieriem un zinātniekiem citam citu apsveicot.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ