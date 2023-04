Neatpazīt sevi un neatšķirt līdzcilvēkus. Kas ir tā sauktais 'sejas aklums'

Spogulī neatpazīt savu seju vai veikalā nepazīstamam cilvēkam izklāstīt savas privātās dzīves pikantērijas, vai arī sajaukt priekšnieku ar apkopēju – izklausās pēc meksikāņu seriāla? Dažiem tas nav seriāla scenārijs, bet realitāte, ar ko nākas sadzīvot visu dzīvi vai lielu tās daļu. Aptuveni divi procenti pasaules iedzīvotāju cieš no prozopagnozijas jeb, kā to dēvē tautā, sejas akluma, kas neļauj atpazīt cilvēku sejas.

Droši vien ikvienam kādu reizi gadījusies tā neveiklā situācija, kad nespēj atpazīt cilvēka seju, ja viņš sen nav satikts vai redzēts tikai dažas reizes, tomēr prozopagnozija ir krietni komplicētāka slimība nekā šī ikdienišķā problēma.

Cilvēki, kas cieš no prozopagnozijas, pat nevar noteikt, vai vispār iepriekš ir redzējuši konkrēto seju, tāpat viņi var neatpazīt sejas, kuras redzējuši daudzas reizes vai redz ikdienā. Atpazīt cilvēkus viņi spēj tikai pēc balss, ķermeņa aprisēm, frizūras, gaitas vai citām cilvēku raksturojošām pazīmēm.

Sarežģītais termins "prozopagnozija" (prosopagnosia) ir cēlies no grieķu vārdiem "prosop" – seja un "agnosia" – nezināšana (mūsdienās termins "agnozija" tiek skaidrots kā uztveres traucējumi, kas saistīti ar galvas smadzeņu darbības traucējumiem un izpaužas kā nespēja pazīt redzēto, dzirdēto, taustīto). Tāpēc nekādā gadījumā nevajag to jaukt ar atmiņas traucējumiem vai sliktu redzi.

Prozopagnozija ir neiroloģisks traucējums, kas izpaužas nespējā atpazīt cilvēku sejas. Turklāt tā var izpausties dažādos veidos – kāds nespēj saredzēt atšķirības svešinieku sejās, savukārt citi nevar atpazīt pat savus draugus un ģimenes locekļus, raksta ASV Nacionālais neiroloģisko traucējumu un insulta institūts.

Prozopagnozija var izpausties arī kā nespēja atpazīt emocijas cilvēku sejās vai nespēja noteikt cilvēka vecumu vai dzimumu pēc sejas vaibstiem, citiem var sagādāt grūtības sekot līdzi kinofilmu varoņiem, jo gluži vienkārši nevar viņus atšķirt, tāpat prozopagnozija var ietekmēt spēju atpazīt automašīnas un dzīvniekus. Ir arī gadījumi, kad cilvēks nespēj atpazīt spogulī savu seju vai vispār nespēj atšķirt seju kā atsevišķu objektu.

Kā tas vispār iespējams?