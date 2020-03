Negadījums influenceres ballītē: kāpēc blāķis sausā ledus baseinā nav prātīga ideja

Nedēļas nogalē medijus pāršalca ziņa par traģisku negadījumu Krievijas influenceres Katerīnas Didenko ballītē, kur vairāki cilvēki gāja bojā pēc tam, kad ballītes saimniece nolēma saunā sakarsušajiem viesiem par prieku iekštelpās esoša neliela baseina ūdeni atvēsināt ar 25 kilogramiem sausā ledus. Protams, arī pirms traģēdijas bija skaidrs, ka nelielā telpā šī nekādā gadījumā nav laba ideja. Pietiek ar pamatzināšanām ķīmijā.

Sausais ledus ir oglekļa dioksīds jeb CO 2 savā cietajā formā. Oglekļa dioksīda sasalšanas temperatūra ir -78,5 grādi pēc Celsija, bet par sauso ledu to dēvē tāpēc, ka normālos apstākļos tas sublimējas, proti, uzreiz pāriet no cietas fāzes tieši gāzveida fāzē – iztvaiko, izlaižot šķidruma fāzi. Termodinamikā par normāliem apstākļiem sauc apstākļus, kur temperatūra ir 0 grādi pēc Celsija, bet spiediens ir viens bārs jeb aptuveni 0,99 atmosfēras. Šādos apstākļos dienā iztvaiko no 2 līdz 4,5 kilogramiem sausā ledus, bet siltākā vidē, protams, tas notiek daudz straujāk.

Sausais ledus ir visai populārs ballīšu triks – gabaliņu sasaldēta oglekļa dioksīda mēdz izmantot dzērienu dzesēšanai, kas vienlaikus rada kūpošas glāzes efektu.

Foto: Shutterstock

Arī traģiskā negadījuma video uzreiz pēc ledus iemešanas baseinā redzams, kā ūdens virsmu nosedz sausā ledus radīti miglas vāli. Izskatās iespaidīgi un, zinot notikušā kontekstu, arī biedējoši, taču patiesībā ne jau "miglas mākoņi" ir pats oglekļa dioksīds.

Tas, ko mēs varam novērot, gan nav pats oglekļa dioksīds – tas ir neredzams. Iespaidīgā "kūpēšana" ir ūdens tvaiks, kas aukstuma ietekmē strauji kondensējas sīkos pilienos. Sausajam ledum sublimējoties gaisā, šis efekts nav tik labi redzams, taču tad, ja to iemet ūdenī, "kūpēšana" ir daudzkārt iespaidīgāka – zem ūdens veidojas ļoti auksta oglekļa dioksīda burbuļi. Kad tie nonāk līdz ūdens virsmai, siltākais un ļoti mitrais gaiss pie ūdens virsmas kondensējas jau ļoti pamatīgos miglas vālos.