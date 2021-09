Pēc garā vasaras brīvlaika un atvaļinājumiem gan lieliem, gan maziem, ir grūti pierast pie jaunā dienas režīma. Kā agros darba dienu rītus padarīt mierīgus un priekpilnus, kāpēc miega higiēna un režīms ir tik svarīgi, vai par pūci un cīruli piedzimst un kāpēc bērni miegā staigā – šos un citus jautājumus Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) podkāsta "RSU Veselības ekspresis" ceturtajā epizodē apskata RSU Pediatrijas katedras vadītāja profesore Dace Gardovska un Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras docents anesteziologs un miega speciālists Juris Svaža.

"Gatavošanās bērnudārza vai skolas gaitām sākas apmēram nedēļu iepriekš. Tas nozīmē – pusstundu ātrāk jābeidz vakara izklaides un jāiet gulēt ātrāk – ja bērnam naktsmiers sākās desmitos, tad nākamajā dienā tas būs jau pusdesmitos. Tā bērns lēnām ieies jaunā režīmā," uzsver profesore Dace Gardovska. "Ir jābūt rituāliem, ar kuriem bērnu vakarā no rotaļām pārslēdzam uz miegu – tā ir apgaismojuma un skaņu intensitātes samazināšana, mierīgākas nodarbes, piemēram, pasaku lasīšana. Mierīgie, priekpilnie rīti ir atkarīgi no vecāku pašdisciplīnas, nevajadzētu celties pēdējā brīdī un svarīgi, lai jau laikus ir sakārtota soma un drēbes. Bērnam ir jāzina kārtība, kas notiks no rīta – celšanās, zobu tīrīšana, brokastis."

Profesore atzīst – lai bērni augtu veseli un priecīgi, ir jānodrošina viņu pamatvajadzības un jāsabalansē mācības un atpūta.