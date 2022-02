Kāpēc mēdz sāpēt galva, kā noteikt, vai galvassāpju iemesls ir migrēna, kā to ārstēt un cik liela loma ārstēšanā ir pacientu līdzestībai – par šiem jautājumiem Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) podkāstā "RSU Veselības ekspresis" sarunājas RSU viesdocētāja un pētniece neiroloģe Līga Mekša un RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docētāja un klīniskā psiholoģe Jeļena Harlamova.

Gandrīz katram no mums savu reizi ir sāpējusi galva, bet šīs sāpes ir viegli remdējamas ar atpūtu, dienas režīma sakārtošanu vai vienkāršiem pretsāpju medikamentiem. Migrēnas pacientiem galvassāpes mēdz būt neizturami spēcīgas, un tās bieži vien pavada vemšana, neskaidra redze, galvas reiboņi, nepatika pret gaismu un trokšņiem, kā arī citas nepatīkamas izjūtas, kas laupa spēju turpināt ikdienas gaitas. Ir dati, ka pasaulē no migrēnas cieš 12 līdz 25% cilvēku, bet Latvijā migrēnas pacienti varētu būt desmitā daļa iedzīvotāju. Migrēna ir visbiežāk sastopamā neiroloģiskā slimība un viens no biežākajiem darba nespējas iemesliem.

"Nosliece uz migrēnu var iedzimt, bet tā var arī rasties cilvēkam jebkurā vecumā, arī bērniem," uzsver neiroloģe Līga Mekša. "Speciālu izmeklējumu šīs slimības noteikšanai nav, to diagnosticē ārsts pēc sarunas ar pacientu. Var teikt, ka migrēna ir veids, kā smadzenes reaģē uz dažādiem kairinātājiem. Pēc būtības tā ir sterils iekaisums nervu šūnās, sāpes var attīstīties lavīnveidīgi, tāpēc ir svarīgi laicīgi un atbilstošās devās lietot pretsāpju medikamentus. Ja migrēnai nepievērš uzmanību un neārstē, cilvēka dabiskā spēja tikt galā ar sāpēm izsīkst un rodas hroniskas sāpes."

Gan Līga Mekša, gan klīniskā psiholoģe Jeļena Harlamova novērojušas dažas kopīgas iezīmes migrēnas pacientiem – bieži tie ir cilvēki, kas sevi pārslogo.