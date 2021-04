Nepalaid garām! Meteoru plūsmu 'sausuma periodam' tuvojas beigas

Tiem astronomijas faniem, kam viena no iecienītākajām parādībām naksnīgajās debesīs ir meteoru plūsmas, laika posms no janvāra līdz aprīļa vidum ir visnotaļ vienmuļš – meteoru plūsmu ziņā šis ir īsts "sausuma periods". Taču nu tam tuvojas beigas – jau 22. aprīlī gaidāms Lirīdu maksimums.

Lirīdu plūsmas radiants meklējams Liras zvaigznājā netālu no Vegas, kas ir ļoti spoža zvaigzne (piektā spožākā nakts debesīs). Lirīdu plūsmu izraisa Tečera komētas atstātās atlūzas. Plūsmu varēs novērot laikā no 19. līdz 23. aprīlim, bet maksimums sagaidāms 22. aprīlī agri no rīta. Lirīdas ir grūti prognozējama plūsma, taču nereti var izvērsties par visai krāšņu notikumu.

Jāņem gan vērā Mēness faktors – 22. aprīlī būs augošs mēness, kas jau tuvojas pilnmēness fāzei un debesīs būs redzams ilgāku laiku pēc tumsas iestāšanās. Tas var patraucēt meteoru pamanīšanu. Tomēr veiksmes gadījumā maksimuma laikā varam cerēt uz aptuveni 10-15 meteoriem stundā.

Lirīdas var vērot jebkurā vietā uz Zemes, un piemērotākais laiks tam ir būs agrs rīts, kad Mēness jau riet. Kaut Lirīdu radiants ir netālu no zvaignes Vegas, nav obligāti jāveras tieši Vegas virzienā, lai cerētu ieraudzīt kādu meteoru. Tie var uzplaiksnīt negaidīti praktiski jebkurā debesjuma vietā. Vēl būtiski pieminēt – plūsmas maksimums gaidāms rīta stundās, taču tas nenozīmē, ka vērst skatu pret debesīm vakarā ir pilnīgi nejēdzīgi. Tieši vakarpusē ir lielākas izredzes ieraudzīt tādu meteoru, kas lido salīdzinoši lēnu un virzās teju horizontāli pāri debesjumam, tādējādi redzams ilgāku laiku.

Kā allaž – labāk novērojumus veikt vietās, kas ir tālu no pilsētu gaismām. Tāpat arī jāatgādina – meteoru plūsmu vaktēšana ir gluži kā "cope". Var ķerties un var neķerties. Lielisku padomu sniedz vietne "EarthSky", ierosinot pārāk nesacerēties un par galveno ieguvumu uzskatīt pašu piedzīvojumu – izbaudīt svaigu gaisu, dabas tuvumu un sarunas ar tuviniekiem. Ja valstī epidemioloģiskā situācija 22. aprīlī nebūs mainījusies, nelielā vēla vakara izbraucienā prom no pilsētas vari doties un, piemēram, pie jūras uz meteoru vērošanu satikties arī ar draugiem, kamēr vien tiek ievēroti noteikumi par maksimālo cilvēku skaitu un ne vairāk kā divām atsevišķām mājsaimniecībām.

Pēc Lirīdām jau ar mazākām atstarpēm gaidāmas citas meteoru plūsmas – Eta Akvarīdas maija sākumā, Delta Akvarīdas jūlija otrajā pusē un Perseīdas augusta vidū.