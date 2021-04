Nepraktiskie, neilgtspējīgie un videi kaitīgie elektroauto – zinātne vai muļķības?

"Otra lieta ir daļa par ekspluatāciju – no kurienes rodas elektrība. Ja skatāmies vissliktāko variantu, tad rezultāti nav pārāk iepriecinoši. Teiksim, Polijā, kur elektrība ir ražota lielākoties no oglēm, elektroauto lietošana faktiski ir gandrīz tikpat kaitīga kā iekšdedzes dzinēju lietošana. Joprojām ir kaut kāds 20% ieguvums, bet atšķirība nav tik liela. Ja pieiet no sliktākā scenārija, var atrast savu daļu taisnības. Taču laiks iet uz priekšu, un Eiropā vidējais elektrības ražošanas izmešu rādītājs ir būtiski samazinājies, šobrīd tas ir 259 grami uz vienu kilovatstundu, un paredzams, ka tas samazināsies vēl vairāk – līdz pat 90 gramiem 2030. gadā. Latvijā šobrīd mums ir krietni labāka situācija jau šobrīd, 117 grami uz vienu kilovatstundu. Līdz ar to Latvijā lietojot elektroauto, ieguvumi ir būtiski lielāki," uzsver Rubenis. Ja skatāmies pašus labākos scenārijus, piemēram, Zviedrijas gadījumu, tad elektroauto ir pat par 80% mazāk izmešu nekā iekšdedzes dzinēju spēkratiem.

Tāpēc arguments, ka elektroautomašīnas patiesībā diez ko "zaļas" nav un pat ir kaitīgākas par iekšdedzes dzinēja auto, ir aplams – pat sliktākajos scenārijos valstīs, kur elektrību galvenokārt ražo no fosilā kurināmā, tās ir līdzvērtīgas vai nedaudz ekoloģiskākas, bet valstīs, kur būtisku daļu elektrības iegūst no atjaunīgajiem resursiem, elektroauto ieguvums vides ziņā ir nenoliedzams un būtisks.

