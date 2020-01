No kokmateriālu pētnieka līdz inženierim: sešas aizraujošas profesijas būvniecībā

Parasti ar darbu celtniecībā vispirms domājam plecīgus vīrus ķiverēs, nosmērētās drēbēs un ar instrumentiem rokās, un varbūt tikai pēc tam iedomājamies arī par, piemēram, arhitektiem. Tomēr ikviena – liela vai maza – būvniecības projekta realizācijā iesaistīta vesela virkne dažādu speciālistu, un lielai daļai no viņiem nepieciešama visai pamatīga eksakto zināšanu bagāža, lai savu darbu veiktu atbildīgi un veiksmīgi. "Campus" sadarbībā ar biedrību "Building Design and Construction Council" publicē sešus stāstus no biedrības sagatavotā bukleta par inženierzinātņu profesionāļiem, kuri savu karjeru izvēlējušies saistīt tieši ar būvniecību.

Aiga Daumane, "Firma L4" arhitekte



Perspektīva, nopietna un dziļi profesionāla, kas turklāt arī sniedz materiālu gandarījumu – tādu Aiga iedomājās arhitekta profesiju, kad vidusskolas beigās bija jāizlemj, kur mācīties tālāk. Aiga izvēlējās Rīgas Celtniecības koledžu, apgūstot arhitekta palīga kvalifikāciju. Tagad, pēc septiņu gadu pieredzes nozarē, Aiga saprot, ka viņas kādreizējie priekšstati ir pilnībā realizējušies arī dzīvē.

Aigas ikdienā nav divu vienādu dienu, katra ir piesātināta ar dažnedažādākajiem arhitekta amata pienākumiem: rasēšana, projekta vadīšana un organizatoriskie jautājumi, dalība sapulcēs, autoruzraudzība. Tas nozīmē, ka Aiga kontrolē, lai projekts būvniecības stadijā tiktu pienācīgi realizēts atbilstoši visām projekta prasībām, – kļūdu novēršana un pāri visam milzīga atbildības nasta un pienākuma izjūta, jo arhitekta neizdarība vai neprecizitāte rada nopietnas sekas, kas ietekmē visas komandas tālāko darbu.