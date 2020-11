Teorētiski krāna ūdens būtu jāceļ teju debesīs, jo gandrīz visur Latvijā to iegūst no pazemes ūdens resursiem un bieži vien jau pirms nonākšanas attīrīšanas jeb sagatavošanas iekārtās tas ir piemērots lietošanai, kā noskaidrojām šajā rakstā. "Tajā brīdī, kad tu kādam maksā par ūdeni, kāds atbild par tā kvalitāti," toreiz atklāja Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks Sandis Dejus.

Par to, kurš ūdens ir lētāks – krāna vai tas, kas iepakots pudelē, – šaubu nav. Tomēr cilvēki mēdz diskutēt par to, kurš ir tīrāks, drošāks un cilvēkiem piemērotāks. Krāna ūdens daudziem šķiet gana neuzticams, tāpēc pārtikas iepirkumu sarakstu vienmēr papildina arī ūdens pudeles. Tikmēr citi to uzskata par lieku šķērdēšanos un bez bažām lieto ūdeni no krāna. Kuram taisnība? Atbildi uz jautājumu meklējām laboratorijā.

Izvēlējos laboratoriski pārbaudīt krāna ūdeni "Delfi" birojā un avota ūdeni no lielās pudeles, kas uzstādīta virtuvē. Lai būtu interesantāk, sagādāju arī populāru veikalā nopērkamu minerālūdeni un devos uz iecienītu rīdzinieku ūdens ņemšanas vietu Imantā.