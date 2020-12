Nojaukšanai paredzētais Aresibo teleskops pasteidzas un sabrūk pats

Nacionālā Astronomijas un jonosfēras centra gigantiskais radioteleskops – viena no vizuāli vislabāk atpazīstamajām šāda veida ierīcēm pasaulē, kas sava unikālā izskata dēļ pabijusi arī vairākos lielbudžeta kinogrāvējos, – nupat sabrukusi. Šobrīd jau diemžēl jāsaka, ka tas nebija nekāds pārsteigums. Pēc vairākām pēdējo mēnešu laikā piedzīvotām tehniskajām ķibelēm teleskops nesen tika slēgts, bija ieplānots meklēt veidus, kā to droši demontēt. Sākotnēji cerēts, ka to varētu mēģināt saglābt, bet pēc inženieru izvērtējuma secināts, ka tas ir pārlieku bīstami un var apdraudēt cilvēku dzīvības. Nu izrādījies, ka inženieru bažas bija pamatotas.

"Campus" aizvadītajā nedēļā jau publicēja atvadu rakstu par godu šai astronomijas leģendai, kura 57 gadus ļāva astronomiem izdarīt fantastiskus atklājumus, tostarp tādus, ka vēlāk novērtēti ar Nobela prēmiju fizikā.

Jāatgādina, ka pirmās bažas par teleskopa nākotni parādījās augustā – no stiprinājuma izslīdēja viena no palīgtrosēm, kas notur milzīgo instrumentu platformu virs primārā spoguļa – 305 metru diametra "šķīvja". Tobrīd gan lielākā daļa bija optimistiski – ķibele ir, taču viss tiks labots. Tika iesniegts pieprasījums finansējumam, lai varētu uzsākt remontdarbus. Tie bija ieplānoti novembra sākumā, taču dažas dienas pirms noteiktā datuma atkal nelaime – šoreiz plīsa jau viena no 12 galvenajām trosēm, kas palīdz noturēt instrumentu platformu. Atlikušajām, kas nebūt nav pirmā svaiguma, nu jāiztur arvien lielāka slodze, un instrumentu platforma nav nekāda niecīgā nasta – tā sver vairāk nekā 820 tonnu.

Foto: NAIC/NSF

Aresibo teleskops pirms sabrukšanas

Steigā tika piesaistīti inženieri – gan privātkompānijas, gan arī ASV bruņoto spēku speciālisti –, lai izvērtētu, vai un kā var brūkošo teleskopu saglābt, neriskējot ar cilvēku dzīvībām. Secināts, ka tas īsti vairs nav iespējams, tāpēc teleskops, kurš savulaik pārcietis gan zemestrīces, gan negantas tropiskās vētras, tomēr būs jānojauc.

Simtiem tonnu smagā platforma nogāzās naktī, tai kopā ar pārtrūkušajām trosēm pamatīgi sabojājot "šķīvi" (attēlā apakšā).

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"305 metru diametra Aresibo observatorijas teleskopa instrumentu platforma šonakt nogāzās. Nav ziņu, ka būtu ievainotie. ASV Nacionālais zinātnes fonds strādā ar iesaistītajām pusēm, lai novērtētu situāciju. Mūsu prioritāte ir drošība," tvītā paziņoja fonds, kas ir teleskopa finansētājs un viens no pārvaldītājiem, citā tvītā piebilstot, ka šis ir liels sarūgtinājums, un fonds meklēs veidus, kā pēc šī notikuma atbalstīt zinātnisko kopienu, kas strādāja ar teleskopu.

Vairāk par teleskopa ražīgo darba mūžu vari lasīt rakstā "Pēkšņais nāves spriedums astronomijas leģendai".