Nopietna zinātne, nevis niekošanās: pēta pirmos Zemes orbītā izceptos našķus

Kaut šis varētu šķist kā nenopietna ņemšanās, patiesībā astronauti Starptautiskajā kosmosa stacijā (SKS) vis nenodarbojas ar kulinārijas eksperimentiem tāpēc, ka tas būtu viņu hobijs. Proti, pirmie Zemes orbītā ceptie našķi – cepumi ar šokolādes gabaliņiem – ir sākums eksperimentu sērijai, kurā tiks pētītas ēdiena pagatavošanas iespējas un izaicinājumi tālākos un daudz ilgākos ceļojumos izplatījumā, kur nebūs pieejama regulāra apgāde ar izdzīvošanai nepieciešamo.

"Kas gan tur ko pētīt?" varētu jautāt, taču izrādās, ka mikrogravitācijas apstākļos SKS pat tāda ikdienišķa lieta kā šokolādes cepumu izcepšana pamatīgi atšķiras no līdzīga uzdevuma uz Zemes.

Šis eksperiments tika ieplānots jau pirms krietna laika, un speciālā krāsns uz SKS nogādāta pērn novembrī, un arī cepumi cepti pērn. Tie uz Zemes analīžu veikšanai nogādāti šā gada sākumā, 7. janvārī, ar "SpaceX" kapsulu "Dragon".

Eksperimentā speciālā cepeškrāsnī, ko būvēja "NanoRacks" un "Zero G Kitchen", no "Double Tree" piegādātas mīklas tika izcepti pieci cepumi, un te arī iezīmējās būtiskas atšķirības no cepšanas uz Zemes. Ja uz Zemes šādu cepumu izcepšanai 150 grādu temperatūrā pēc Celsija nepieciešamas 20 minūtes, tad Zemes orbītā 20 minūtes cepts našķis vēl būs gluži jēls. Astronauti vienu no cepumiem cepa 25 minūtes, un tas nebija gatavs. Otrs tika cepts 75 minūtes, bet vislabāk izdevās tas, kas cepts 120 minūtes un atstāts dzesēties 25 minūtes, kā arī tas, kas cepts 130 minūtes un atstāts dzesēties 10 minūtes.

Kāpēc tā?

Ja uz Zemes gravitācija gādā, ka uz plātes nolikti cepumi tur arī paliks, savukārt cepeškrāsns ventilatori palīdzēs karstajam gaisam vienmērīgi cirkulēt ap visu cepuma virsmu, mikrogravitācijas apstākļos cepums, protams, vienā vietā nepaliktu un aizplanētu, tāpat arī karstais gaiss neceļas augšup. Parasta cepeškrāsns te nederēs. Tā kā konvekcija – siltuma izplatīšanās, pārvietojoties šķidruma vai gāzes slāņiem, proti, šajā gadījumā karstā gaisa cirkulācijas nodrošināšana ar ventilatoriem – šajā vidē nav iespējama, tad speciāli mikrogravitācijas apstākļiem izstrādātajā cilindra formas cepeškrāsnī visas sienas ir izklātas ar sildelementiem, gluži kā tosterī, lai nodrošinātu vienmērīgu sildīšanu no visām pusēm.

Cepumu vietā notur īpašas formas, kas vienlaikus ļauj notikt karstā gaisa un tvaika apmaiņai, bet neļauj "aizpeldēt" drupačām.

Foto: NASA

Uz Zemes nogādātos cepumus analizēs pārtikas eksperti, lai secinātu, vai tie ir droši lietošanai uzturā. Nākotnē, cilvēcei kosmosa izpētē dodoties arvien tālākos ceļojumos, tostarp uz Marsu, kura kolonizācija tiek minēta kā tuvāko desmitgažu lielais izaicinājums, pārtikas pagatavošana uz vietas kosmosa kuģī ir viens no būtiskākajiem risināmajiem jautājumiem.

Šis ir tikai pats sākums eksperimentiem ar ēdienu termisku apstrādi kosmosā. Nākotnē plānots pētīt arī citas ēdienu pagatavošanas metodes, piemēram, grilēšanu.