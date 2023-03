Noskaidroti neirozinātnē gudrākie Latvijas vidusskolēni

Demonstrējot labas zināšanas, kā arī patīkami pārsteidzot ar lielo dalībnieku skaitu un plašo reģionālo pārstāvniecību, 25. februārī aizvadīta neirozinātnes olimpiāde vidusskolēniem "Latvian Brain Bee", kuru Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) rīko otro gadu. Pirmo vietu izcīnīja Madlēna Keiša no Aizkraukles novada vidusskolas, otro vietu Elza Strumpe no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, bet trešo – Patrīcija Nikola Svīrēja no Rīgas 84. vidusskolas, "Delfi" informēja universitātes pārstāvji.

"Olimpiāde bija lieliska iespēja paplašināt zināšanas par nervu sistēmu, jo mani ļoti aizrauj gan neiroloģija, gan neirozinātne. Tā deva iespēju mācīties atpazīt dažādu nervu slimību pazīmes. Uzvara sniedza pārliecību, ka medicīna un tieši neiroloģija ir nozares, kas mani patiesi interesē un ar ko es vēlos saistīt savu nākotni," stāsta pirmās vietas ieguvēja Madlēna Keiša. Kopumā dalībai pieteicās vairāk nekā 100 skolēni no visas Latvijas. Labākie 50, kuri piedalījās nacionālajā atlases posmā, tika noskaidroti janvāra izskaņā. Nacionālās kārtas uzvarētāja pārstāvēs Latviju "International Brain Bee 2023", kas šogad notiks ASV galvaspilsētā Vašingtonā.

"Vidusskolēni organizatoru komandu iepriecināja ar zināšanām un ieguldīto darbu, ņemot vērā, ka olimpiādes uzdevumi bija diezgan komplicēti. Esam patiesi gandarīti par jauniešu degsmi un ieinteresētību," uzsver olimpiādes organizators, RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas studentu zinātniskā pulciņa vadītājs Agnis Saulītis. Olimpiādes nacionālais posms ritēja sešas stundas, uzdevumi bija jārisina angļu valodā. Skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem par nervu sistēmas anatomisko un histoloģisko uzbūvi, nervu sistēmas darbības principiem un nervu sistēmu slimībām. Sacensībās pārstāvētas vidusskolas no Rīgas, Aizkraukles, Rēzeknes, Jelgavas, Daugavpils, Rojas, Jūrmalas, Preiļiem, Olaines, Iecavas, Valkas un Dagdas. Skolēni lielākoties bija tieši no reģionu skolām. Puse dalībnieku bija no 12. klasēm, kam sekoja 11. un 10. klašu pārstāvji.

"Esam priecīgi, ka jaunieši interesējas par neirozinātnēm. To pierāda plašais dalībnieku apjoms un visas Latvijas ģeogrāfija. Pagājušajā gadā uzvarēja skolēns no Rēzeknes, šogad skolniece no Alūksnes, kas liecina, ka zinoši un perspektīvi jaunieši ir visā Latvijā. Olimpiāde parādīja, ka esam bagāti ar vidusskolēniem, kuri ir ne tikai gatavi iesaistīties nervu slimību izpētē un neirozinātnē, bet arī saistīt savu profesijas izvēli ar studijām RSU Medicīnas fakultātē. Pasaulē un arī Latvijā pieaug pacientu skaits ar dažādām šobrīd pat neārstējamām smadzeņu saslimšanām. Palīdzēt var jaunieši, kuri izvēlētos ar nervu slimību izpēti un ārstniecību saistītu nākotni," uzskata Neiroloģijas attīstības fonda un RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras vadītājs profesors Andrejs Millers.

"Latvian Brain Bee" ir daļa no "International Brain Bee" kustības, kas pastāv jau 20 gadu un aptver vairāk nekā 30 nācijas. Tā veicina skolēnu iesaistīšanos neirozinātnē. Skolēni vispirms piedalās valsts nacionālajā olimpiādē, kuras uzvarētājs dodas uz starptautiskām sacensībām. Latvija "International Brain Bee" saimē ir otro gadu, pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas Studentu zinātnisko pulciņu, RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedru, Neiroloģijas attīstības fondu un Jauno mediķu akadēmiju.