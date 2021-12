Šobrīd grieķu alfabēta burtu "omikrons" zina katrs, kaut regulāri medijos šis vārds sāka izskanēt vien pirms nepilnām trim nedēļām. Pasaules Veselības organizācija (PVO) jaunā koronavīrusa paveidu B.1.1.529 kā vienu no tiem, kas rada nopietnu pamatu bažām ("Variant of Concern" jeb VOC), klasificēja vien 26. novembrī. Līdzīgi kā ar B.1.351 jeb bēta paveidu, arī par šo pirmās ziņas nāca no Dienvidāfrikas Republikas. Tādējādi jau divi no šobrīd pieciem PVO bažas raisošo paveidu sarakstā iekļautajiem ir vispirms identificēti Dienvidāfrikā. Kāpēc tā? Vai tas nozīmē, ka Dienvidāfrikas reģiona valstis ir jaunu mutāciju "ražotne"? Kāda cena jāmaksā par atklātību un savlaicīgu pasaules brīdināšanu, un ko omikrona paveida kļūšana par dominējošo varētu nozīmēt vakcinācijas centieniem? To palīdzēja skaidrot Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) zinātnieki – Elīna Černooka un Ņikita Zrelovs.

Kas ir VOC

PVO vīrusa paveidu kā tādu, par kuru ir pamats nopietnām bažām, var klasificēt, ja paveidam ir tādas ģenētiskas mutācijas, kas var nozīmēt būtiskas izmaiņas tajā, cik vīruss ir infekciozs (lipīgs), cik labi tas spēj apiet organisma imūnsistēmu, cik grūti to ir diagnosticēt (simptomātiskums) un cik smagu saslimšanu tas izraisa. Tāpat, lai kādu paveidu ierindotu šajā klasifikācijā, jābūt datiem, ka šis vīruss jau vērā ņemami izplatās populācijā vairākās valstīs, turklāt laika gaitā pieaug šī paveida izraisīto infekciju īpatsvars attiecībā pret citu paveidu izraisīto infekciju īpatsvaru.

Šobrīd PVO veidotajā VOC sarakstā ir pieci jaunā koronavīrusa paveidi:

B.1.1.7 jeb alfa paveids, pirmo reizi identificēts Apvienotajā Karalistē 2020. gada septembrī, VOC sarakstā iekļauts 2020. gada 18. decembrī;

B.1.351 jeb bēta paveids, pirmo reizi identificēts Dienvidāfrikā 2020. gada maijā, VOC sarakstā iekļauts 2020. gada 18. decembrī;

P.1 jeb gamma paveids, pirmo reizi identificēts Brazīlijā 2020. gada novembrī, VOC sarakstā iekļauts 2021. gada 11. janvārī;

B.1.617.2 jeb delta paveids, pirmo reizi identificēts Indijā 2020. gada oktobrī, VOC sarakstā iekļauts 2021. gada 11. maijā;

B.1.1.529 jeb omikrona paveids, pirmo reizi identificēts Dienvidāfrikā, bet ir ziņas, ka tas jau tobrīd bijis vairākās valstīs, VOC sarakstā iekļauts 2021. gada 26. novembrī.

Par omikrona paveidu PVO informēta 24. novembrī, un jau divas dienas vēlāk tas klasificēts kā viens no paveidiem, kas potenciāli var sagādāt lielas nepatikšanas. Pirmā laboratoriski apstiprinātā inficēšanās ar omikrona paveidu konstatēta paraugos, ņemtos 9. novembrī. Vislielākās bažas šajā gadījumā raisa tieši mutāciju skaits, no kurām būtiska daļa ir tieši mutācijas vīrusa pīķa proteīnā – tajā vīrusa daļā, pret kuru "mērķētas" šobrīd lietošanā esošās vakcīnas. Pagaidām datu par to, cik labi pārslimojušie vai vakcinētie ir pasargāti pret omikrona paveidu, vēl ir maz, taču dažas indikācijas jau liecina, ka omikrona paveids rada lielākus atkārtotas inficēšanās riskus delta vai kādu citu iepriekš cirkulējošo paveidu pārslimojušajiem.

"Šis izbēg no delta imunitātes diezgan labi. Tie, kas pārslimojuši deltu, otrreiz ar to pašu diez vai saslims, bet izskatās, ka ar omikronu gan var. Tur vēl nav viss pārbaudīts. Latvijā "ievazātie" omikroni – tie arī bija pilnībā vakcinēti cilvēki," klāsta BMC zinātniskais asistents Ņikita Zrelovs.

Labās ziņas ir tādas, ka balstvakcīna vai pārslimošana kombinācijā ar pilnu vakcinācijas kursu riskus samazina.

Jau atkal DĀR. Kāpēc?

Par diviem no pieciem šobrīd VOC sarakstā iekļautajiem paveidiem pirmā ziņoja tieši Dienvidāfrikas Republika (DĀR). Omikrona paveida gadījumā faktiski vienlaikus ar Botsvānu. Par to, kāda cena jāmaksā par šādu atklātību, nedaudz vēlāk. Vispirms kopā ar BMC zinātniekiem apspriedām, vai un kāpēc Dienvidāfrikas reģiona valstis varētu būt jaunu paveidu "karstais punkts". Jāuzsver, ka šobrīd datu vēl nav daudz un arī izpēte ir tikai sākotnēja, nekādas "cietas" cēloņsakarības pagaidām vēl nevajadzētu meklēt, taču hipotētiski var minēt vairākus variantus.