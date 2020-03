Padomi un lietotnes, kas palīdzēs mācīt un mācīties attālināti pandēmijas laikā

Šobrīd jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisītās slimības "Covid-19" izplatības laikā skolotāji pastiprināti interesējas par iespējām mācības skolēniem nodrošināt attālināti. Pedagogi vēlas saņemt ieteikumus, lai tehniski varētu nodrošināt mācību procesu, kā arī ir pieprasījums pēc mācību materiāliem. Tāpat aizvien vairāk cilvēku vēlas apgūt kursus internetā, lai pilnveidotu savas prasmes un nepazaudētu konkurētspēju darba tirgū.

Dažādu kursu un mācību digitālais materiālu daudzums un tehnoloģiju pieejamība šobrīd ļauj sekmīgi nodrošināt mācību procesu attālināti, kā arī cilvēkiem ir iespējas papildināt zināšanas darbam ar tehnoloģijām, lai laiku, kad samazinās ekonomiskā aktivitāte un dažādu projektu realizācija, izmantotu lietderīgi.

IT uzņēmuma "Accenture" pētījumā secināts, ka digitalizācijas laikmetā vislabākos rezultātus ir iespējams panākt cilvēkam strādājot kopā ar tehnoloģijām, tāpēc svarīgi ikvienam attīstīt nepieciešamās iemaņas, klāsta IT izglītības fonda "Start(IT)", kas ir izstrādājis bezmaksas materiālus datorikas un programmēšanas pamatu apguvei skolās, vadītāja Evija Celma.

Ieradumi un prioritātes būs jāpārskata, jo attālinātais mācību process nesniedz iespēju visus mācību priekšmetus vai kursus apgūt klātienē un līdzšinējā veidā. Tāpēc šobrīd vissvarīgāk ir laiku veltīt prasmēm, kas skolēniem būs nepieciešamas nākotnē, uzsvēra Celma. Vairākus gadus "Start(IT)" strādājis pie tā, lai Latvijas skolās tiktu mācītas datorprasmes un programmēšana, bet tikpat liela nozīme ir citiem mācību priekšmetiem, tādiem kā ķīmija, bioloģija, matemātika, angļu valoda, inovatīvās un kritiskās domāšanas mācību priekšmetiem. Tāpēc "Start(IT)" iesaka skolēniem izmantot platformas startit.lv un khanacademy.org (materiāli angļu valodā), kur mācību saturs ir pieejams bez maksas.

Skolās ir nepieciešams plāns mācību procesa organizēšanai, pie kā skolas ar atbildīgajām valsts iestādēm šobrīd strādā. Labs ieteikums ir ņemt vērā citu valstu pieredzi. Skolām būtu jāpiedāvā dažādi tehnoloģiskie risinājumi, vienlaikus ļaujot tām izvēlēties dažādas iespējas.

Piemēram, tiešraižu video konferencēm ir vismaz četri bezmaksas risinājumi: "Google Hangouts Meet", "Zoom", "Youtube" un "Microsoft Teams".

Iespējas ierakstīt savu datorekrānu un pēc tam dalīties ar video ļauj tādas vietnes kā "Loom", "Screencastify", "Screencast-O-Matic" un "Zoom", bet kā mācību procesa prāvaldības sistēmas var izmantot "Moodle", "Canvas", "Google Classroom", "Microsoft Teams", "Facebook" grupa, "Slack" un "Seesaw".

"Iespējams, daļa skolotāju jau izmanto dažādus rīkus, tomēr ne visiem pedagogiem ir attiecīgās zināšanas, tāpēc ir īstais laiks zinošākiem kolēģiem dalīties ar informāciju un informēt citus pedagogus," uzsver Celma (attēlā), piebilstot, ka skolotājiem, kas angļu valodu labi nepārzina, "Google Translate", "Hugo.lv" un citas vietnes piedāvā tulkojumus latviešu valodā.

Foto: Publicitātes foto

Digitālā veidā ir pieejams mācību saturs gan latviešu, gan angļu valodā. "Start(IT)" mācību materiāli informātikas un datorikas skolotājiem ir labi zināmi, iespējams, mazāk zināmas ir video lekcijas, kas var palīdzēt darbā ar vidusskolēniem, piemēram, lai viņi iemācītos izstrādāt pirmo mājas lapu (www.startit.lv un "Youtube" kanālā). Šobrīd vispopulārākie kursi "startit.lv" vietnē ir "Ievads programmēšanā", "Mājas lapas izveide", "Ievads robotikā" un "Droša datortehnikas lietošana".

Savukārt mazāk zināms pašmācības rīks angļu valodā, kuram reģistrēties bez maksas var skolēni, skolotāji, kā arī vecāki, ir "Khan Academy". Tajā ir pieejams saturs no 1. līdz 12. klasei tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, programmēšana, fizika, ķīmija, bioloģija, ekonomika. Šobrīd "Start(IT)" izvērtē platformas satura tulkošanas iespējas latviešu valodā, kas ir jau tulkots dažādās valodās, ieskaitot krievu valodu. "Start(IT)" rekomendē attiecīgās platformas saturu un tās pielietošanu mācību procesā.

"Citu valstu pieredze rāda, ka ir jābūt balansam starp sinhrono un asinhrono mācību procesu, jo īpaši tāpēc, ka ir jāizvērtē tehnoloģiju pieejamība katrā ģimenē. Sinhronās mācīšanās laikā visi skolēni mācās vienlaikus ar video konferenču, čatu, tiešraižu palīdzību. Ieguvumi ir vairāki – komunikācija notiek tiešsaistē, tā ir iekļaujoša un efektīva, kas uzreiz ļauj sniegt atgriezenisko saiti un sniedz iespēju atbildēt uz jautājumiem. Asinhronā mācīšanās ļauj skolēniem mācīties dažādos laikos, tiek izmantota komunikācija e-pastā, ekrānu un video ieraksti un blogi. Šajā gadījumā komunikācija nenotiek uzreiz visiem kopā. Iespējams, šī metode ir daudz ērtāka un elastīgāka, kā arī tā ļauj skolēniem apgūt mācību vielu viņiem piemērotā ātrumā un laikā. Tāpēc ir jāatrod pareizais balanss gan saturam, ko var apgūt, sēžot pie datora, gan saturam, ko var apgūt, lasot mājās grāmatas vai spēlējot galda spēles. Vienlaikus nevajag aizmirst par fiziskajām aktivitātēm un galvas izvēdināšanu gan skolēniem, gan skolotājiem," atgādina Celma.

IT Izglītības fonda projekts "Start(IT)" ir sociāls izglītības projekts ar mērķi palielināt Latvijas skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst IT prasmes. "Start(IT)" bez maksas piedāvā apgūt datoriku un programmēšanas pamatus. Fonda atbalstītāji ir "Accenture", Rīgas Tehniskā universitāte, "MAK IT", "Latvijas Mobilais Telefons", "eazyBI", "Emergn", "VEFRESH", "Reihmanis & Partneri".

Fonda sadarbības partneri ir "Codelex", "VISMA", "RIGA COMM", "Baltic3D.eu", Latvijas Universitāte, Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 22. vidusskola, "Skola2030", Valsts izglītības satura centrs un Transporta un sakaru institūts.