Pandēmijas astronomija: šonedēļ mums palidos garām asteroīds 'ar aizsargmasku'

Astronomi Aresibo observatorijā Puerteriko ar iespaidīgā izmēra radioteleskopu 19. aprīlī fiksējuši asteroīdu "1998 OR2", kurš 29. aprīlī palidos garām Zemei. Attēlā izskatās, ka arī asteroīds solidarizējas pandēmijas laikā un nēsā "aizsargmasku", par ko tvītā uzjautrinājušies arī observatorijas darbinieki.

Astronomi ierakstā uzsver, ka turpina darbu, taču ievēro pandēmijas laikā ieviestos drošības nosacījumus, un piebilst: "Šonedēļ novērojām Zemei tuvo asteroīdu "1998 OR2", kurš izskatās tā, it kā arī valkātu aizsargmasku. Tas ir vismaz 1,5 kilometrus garš un palidos Zemei garām attālumā, kas līdzvērtīgs 16 attālumiem no Zemes līdz mēnesim."

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg