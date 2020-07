Par Covid-19 'vaininiekiem' uzdotie sikspārņi ir ļoti interesanti – labā nozīmē

Šimpanžu genoms sakrīt ar cilvēka genomu par 98%, bet mēs taču nesakām, ka cilvēki ir šimpanzes.

Dažkārt gan liekas, ka tas būtu kompliments. Cilvēkiem.

(Smejas.) Atgriežoties pie jautājuma par sikspārņu funkciju, jāsāk ar to, ka lielākā daļu viņu sugu, arī Latvijā dzīvojošās, ir kukaiņēdāji. Es domāju, ka ierindas cilvēks pat nespēj iedomāties, kādus kukaiņu daudzumus sikspārņi apēd. Esmu redzējis, piemēram, aprēķinus par ietaupītajiem miljardiem, pateicoties tam, ka sikspārņi apēd lauksaimniecības kultūru kaitēkļus. Atkrīt arī vajadzība lietot dažādas "ķīmijas" – man šķiet, cilvēki šādu argumentu varētu saprast un novērtēt.

Ja kādam tas palīdz, tad var piebilst, ka sikspārņi ēd ne tikai odus vispār, bet arī tos, kuri mums kož. Ja mēs runājam par tropiskajām sikspārņu sugām, tad tām ir liela nozīme augļu sēklu iznēsāšanā, ziedu apputeksnēšanā, tātad tropu meža uzturēšanā. Sikspārņi ir organiska lokālo barības ķēžu sastāvdaļa – viņus ēd, un viņi ēd. Latvijā, atkārtojos, mums ir sikspārņi kukaiņēdāji.

Sikspārnis Latvijā – ko cilvēkam, kura zināšanas aprobežojas ar to, ka vispār sikspārņi Latvijā ir, var pateikt par to sugām, īpatnībām?

Latvijā šobrīd ir konstatētas 16 sugas, tiesa, vienas sugas pārstāvja gadījumā var uzskatīt, ka tas atlidojis nejauši. Divas sugas ir uzskatāmas par retām – nav pagaidām izdevies atrast to kolonijas, tomēr šo sugu pārstāvji tiek noķerti samērā regulāri. Salīdzinoši bieži sastopami ir ziemeļu sikspārņi, arī garausainie – ar tiem cilvēki sastopas biežāk, jo viņi parasti pārziemo mūsu pagrabos. Jāsaka gan, ka arī citus sugas labprāt izmanto cilvēka būvētas ēkas, un var teikt, ka cilvēks un sikspārnis vienmēr ir bijuši kopā. Kad cilvēki dzīvoja alās, tur dzīvoja arī sikspārņi, un nu šī kaimiņu būšana turpinās ēkās.

Ziemeļu sikspārnis (Eptesicus nilssonii). Foto: privātais arhīvs.

Kāda no šīm 15 sugām ir apdraudēta?

Aizsargājamas ir visas. Lielākas problēmas ir tām sugām, kas dzīvo mežos, proti, kokos. Lieta tā, ka viņiem nepietiek ar vienu dobumainu koku, viņiem tādu nepieciešams daudz, jo šie sikspārņi tos bieži maina – lai izvairītos no parazītiem, no plēsējiem. Ja mūsu mežu apsaimniekošanas stila dēļ ir maz vecu, dobumainu koku, tad skaidrs, ka šīm sugām labi neklājas. Protams, cilvēku attieksme pret sikspārņiem vienmēr ir bijusi ļoti dažāda. Vieni tos uzskata par mājas svētību, citi par lāstu, no kuram jātiek vaļā. Ja cilvēkam izdodas iznīdēt no savas ēkas sikspārņus, tad tas parasti ir diezgan liels trieciens visai populācijai, jo sikspārņi dzīvo kolonijās un vairojas ļoti lēni (viens vai divi mazuļi gadā).

Kā jums liekas: kāpēc daudziem no mums nepatīk sikspārņi? Jo viņi tādi "nesmuki"?

Iemesli ir ļoti dažādi, tomēr es gribētu teikt, ka tādu, kuri savu nepatiku pret sikspārņiem nevar pārvarēt nekad, ir mazākā daļa.