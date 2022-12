Par daudz tērējies? Zinātnē pamatoti padomi, kā 'uzhakot' prātu un pretoties kārdinājumam

Tuvojoties Ziemassvētkiem, apgriezienus uzņem arī iepirkšanās. Ja jau šobrīd neesi sācis gādāt dāvanas, tad ir liela iespēja, ka tēriņu pieaugums tevi vēl tikai gaida. Vairumam no mums ir bažas par to, vai naudu iztērēsim pārdomāti. Iepirkšanās var būt visai mokoša pieredze, un mūsu attieksme pret naudu ir cieši saistīta ar dažādām emocijām un jūtām. Balstoties zināšanās, ko mums sniedz psiholoģija, šajā rakstā trīs padomi, kā grūti pelnīto naudu brīvdienu sezonā iztērēt tā, lai pēc tam nepārņem nožēla.

Pirms pirkuma tavs labākais draugs ir pacietība



Viena no cilvēka prāta brīnišķīgajām spējām ir mentāli ceļot laikā – spējam iztēloties, kāda būs nākotne un kādas sajūtas tā mums sagādās. Zinātnieki to sauc par afektīvo prognozēšanu. Labs piemērs ir prātošana par gaidāmo ceļojumu – iztēlojamies siltos saules starus, pludmales smiltis starp kāju pirkstiem, smaidu sejā. Taču, kā izrādās, mums šī afektīvā prognozēšana pārāk labi nesanāk. Bieži vien "aizšaujam garām" ar prognozēm par gaidāmajām emocijām, to intensitāti un ilgumu. Tipisks piemērs ir loteriju uzvarētāji. Pretēji gaidām, daudzi pēc lielā laimesta nemaz nav tik ļoti laimīgi, vai vismaz nav laimīgi diez ko ilgu laiku.