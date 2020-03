Pētījums sagrauj mītu par elektroautomašīnām kā dabai nedraudzīgām

Tomēr pētījuma "Net emission reductions from electric cars and heat pumps in 59 world regions over time" secinājumi ir nepārprotami – elektroautomašīnas ilgtermiņā ir dabai draudzīgākas. Jā, arī ierēķinot ražošanā ģenerētos izmešus.

Pētījumā apkopoti un analizēti dati par tiem 59 reģioniem, kas kopsummā rada 95 procentus pasaules transporta un apkures pieprasījuma.

"Uzskats, ka elektrodzinēju automašīnas vai elektriskie siltumsūkņi palielinās emisijas, ir mīts. Pēdējā laikā par šo tematu ir daudz debašu un daudz dezinformācijas. Te ir plašs pētījums, kas atspēko šos mītus. Mums ir dati par faktiski visu pasauli, ietverot plašu elektrodzinēju automašīnu un apkures sistēmu klāstu," pauž viens no pētījuma autoriem, Radbouda Universitātes Nīderlandē vides zinātnieks Florians Noblohs, piebilstot: "Pat sliktākajā scenārijā tik un tā emisijas samazinātos teju visos gadījumos. Tas jāņem vērā politikas veidotājiem."

Pētnieki secinājuši, ka jau šobrīd elektrodzinēju automašīnas ir videi draudzīgākas 95 procentos valstu, izņēmumi ir dažas valstis, piemēram, Polija, kur elektroenerģija aizvien lielākoties tiek ražota ar fosilo kurināmo (pētījuma datu tabulu par valstīm, tostarp arī Latviju, vari lejupielādēt šeit). Tomēr svaru kausi jau tuvākajās desmitgadēs, visticamāk, nosvērsies pilnībā par labu elektroautomašīnām, valstīm arvien lielāku daļu nepieciešamās elektroenerģijas iegūstot ar atjaunojamo resurus palīdzību. Tādās valstīs kā Zviedrija un Francija jau šobrīd elektroautomašīnas sava ekspluatācijas mūža laikā ģenerē vidēji par 70 procentiem mazāk CO 2 izmešu nekā iekšdedzes dzinēju spēkrati.

Lielisku rezumējumu piedāvā "Skeptoid" veidotājs Braiens Danings, kura podkāstu par šo tematu vari klausīties, klikšķinot šeit.

"Apgalvojums, ka elektrodzinēja automašīna savā dzīves ciklā rada vairāk siltumnīcas efekta gāzu nekā iekšdedzes dzinēja automašīna, ir 50 procenti rūpīgi un atbilstoši naratīvam atlasītu datu un interpretācijas, 50 procenti klaji nepatiesi fakti. Vienīgais veids, kā šis apgalvojums varētu būt patiess – ja tu nopērc elektrodzinēja automašīnu ar vislielāko un visdārgāko saražojamo akumulatoru, brauksi ar to akumulatoram visnelabvēlīgākajos klimatiskajos apstākļos un uzlādēsi akumulatoru tikai ekskluzīvi ar fosilā kurināmā sadedzināšanas rezultātā ražotu elektroenerģiju, ja pēc automašīnas ekspluatācijas beigām bateriju neatdod pārstrādei, kā ja iepretim šim visam izvēlies pasaulē mazāko, kompaktāko iekšdedzes dzinēja automašīnu. Tikai tad dzīves cikla laikā elektromotora automašīna radīs vairāk emisiju, nekā… Pag, nē. Arī šādā scenārijā atbilde aizvien ir "nē". Pat šajā gadījumā elektrodzinēja automašīnas ir draudzīgākas dabai par iekšdedzes dzinēja automašīnām. Ir vēl viena lieta, kas jāizdara, lai iekšdedzes dzinēja automašīnas tomēr būtu pārākas – tev ir jāavarē ar savu elektroauto un "jānoņem tā no trases uz visiem laikiem", pirms vēl esi ar to kaut kur aizbraucis (tātad uzreiz pēc saražošanas)," skaidro Danings.

Viņa secinājums, ka pat sliktākajā iespējamā ekspluatācijas scenārijā elektroautomašīnas aizvien ilgtermiņā būs videi draudzīgāka alternatīva par iekšdedzes dzinēja spēkratiem, sakrīt ar Radbouda Universitātes pētnieku secināto.