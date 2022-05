Pētījums šķetina iesakņojušos mītu par suņu šķirnēm kā rakstura 'vizītkarti'

Ja tev šķiet, ka pilnīgi visi zeltainie retrīveri būs draudzīgi un labdabīgi tikai tāpēc vien, ka ir zelta retrīveri, visi vācu aitu suņi būs nesatricināmi lojāli sargsuņi, bet haskiji – neatkarīgi un stūrgalvīgi tikai savas šķirnes dēļ, tu esi kuplā kompānijā. Vairums cilvēku konkrētas suņu šķirnes saista ar noteiktām rakstura īpašībām, kas it kā piedien šai šķirnei jau ģenētiskā līmenī, un bieži arī izvēlas savu nākamo ģimenes lutekli tieši šķirnes solīto īpašību komplekta dēļ. Taču ļoti plašs pētījums, kurā analizēta 20 tūkstošu suņu uzvedība un pētīts genoms diviem tūkstošiem suņu, mudina paraudzīties uz šiem pieņēmumiem skeptiski.

Rakstā žurnālā "The Atlantic" Katrīne Vu aptaujājusi daudzus ekspertus – gan jaunā pētījuma autorus, gan ģenētiķus un kinologus, gan arī cilvēkus no organizācijām, kas parasti mēdz visaktīvāk uzturēt priekšstatu, ka tieši šķirne ir vislabākais pareģis tam, kādas rakstura īpašības piemitīs sunim – šajā gadījumā Amerikas Kinoloģijas kluba pārstāvjus. Viena no ekspertēm ir Mārdžija Alonso, kura nu ir izpilddirektore organizācijā "International Association of Animal Behavior Consultants Foundation" un nodarbojusies ar suņu trenēšanu un pētīšanu četrdesmit gadus.

Alonso no personīgās pieredzes atminas neskaitāmas reizes, kad cilvēki sūkstījušies – viņu izvēlētās šķirnes suns neuzvedoties šķirnei atbilstoši. Vai nu Labradoras retrīvers nav gana draudzīgs un ir pārāk atturīgs pret bērniem, vai vācu aitu suns izrādījies īsts zaķpastala, nevis cēlais drošsirdis no filmām par policistiem. Vilšanās ir saprotama, jo šķirne un tai it kā piedienošās rakstura īpašības ir viena no pirmajām lietām, par ko nākamie suņu īpašnieki interesējas. Un pats būtiskākais – pēc šīs informācijas vadoties, cilvēki arī pieņems attiecīgus uzvedības modeļus saskarē ar suni. No noteiktas šķirnes suņiem tiks sagaidīts draudzīgums, bet pret citiem izturēšanās būs bijīgāka, jo tiem ir agresīvu šķirņu reputācija. Un tieši tā arī ir problēma.

"Jebkurš labs suņu treneris jums pateiks, ka šie stereotipi ir īsta katastrofa. Šķirnēm nav noteikta rakstura. Indivīdiem ir," Katrīnei Vu skaidro suņu uzvedības eksperts no Kolorado Universitātes Bolderā Marks Bekofs.

Jāatceras, ka suņu un cilvēku vēsture ir cieši savīta jau desmitiem tūkstošus gadu, un mūsdienu suņi ir produkts šai kopīgai līdzāspastāvēšanai. Jau šo attiecību sākumā mūsu senči noteikti deva priekšroku vilkiem ar tādām īpašībām, kuras uzskatīja par vēlamām – citādi šī simbioze nebūtu attīstījusies. Ar mērķtiecīgu selekciju tas kļuva jau par daudz precīzāku instrumentu, un tīrasiņu šķirnes suņi ir "cilvēku izvēļu un aizspriedumu produkts", raksta Vu. Tādējādi šķiet loģiski pieņemt, ka tam līdzi nāk arī zināma ģenētiskā bagāža, kas paredz noteiktu uzvedību. Eksperti lielākoties ir vienisprātis, ka suņu uzvedību veido daudzi faktori – gan audzināšana, gan vide, gan, jā, arī gēni. Domstarpības parasti ir par proporcijām un to, kā šie faktori savā starpā sajaukušies. Visās formulās un proporcijās tikai viens elements ir konstants – cilvēks. "Vai šķirne ir būtiska? Vai tomēr nav būtiska?" jautā pētījuma vadošā autore Keitlīna Morila no Masačūsetsas Universitātes un atbild: "Patiesībā atbilde ir – gan jā, gan nē."

Izdevumā "Science" nupat publicētais darbs, kurā roku pielika vairāk nekā 20 pētnieki – gan biologi un ģenētiķi, gan kinologi – ir patiešām ļoti vērienīga pētījuma rezultāts. Tajā kombinēts gan suņu īpašnieku priekšstats par viņu mīluļu raksturu, gan ģenētiskā analīze. Aptuveni 20 tūkstošiem suņu saimnieku lūgts pēc vienota parauga novērtēt savu suņu uzvedību. Vai tie baidās no negaisiem? Vai tie ir bailīgi svešinieku klātbūtnē vai tieši pretēji – droši un pārliecināti? Vai tie ir paklausīgi vai tomēr neapgrūtina sevi ar izdabāšanu saimnieka iegribām? Pēc tam diviem tūkstošiem no šiem suņiem paņemti siekalu paraugi un veikta DNS analīze. Pēc tam mēģināts suņu genomā "sazīmēt" sakarības ar īpašnieku teikto par šo suņu uzvedību.