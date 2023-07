Pie Taivānas krastiem novērota 'pasaules gala' zivs – siļķu karalis

Pasaules ūdeņu dzīles slēpj milzum daudz dažādu noslēpumainu un neparastu radību, kas ik pa laikam tomēr nonāk cilvēku uzmanības lokā. Tā nupat pie Taivānas krastiem novērota retā un leģendām apvītā milzu airzivs (Regalecus glesne), ko dēvē gan par siļķu karali, gan pasaules gala zivi, jo tās parādīšanās vēstot par kataklizmām, vēsta ārzemju mediji.

Vertikāli stāvošo zivi ievēroja nirēju grupa jūrā netālu no Rufangas. Viņiem izdevās piepeldēt klāt siļķu karalim, nofilmēt to un pat pieskarties. Nofilmētais materiāls nekavējoties strauji izplatījās tīmeklī. Uz sudrabotā un gludā zivs ķermeņa redzamas neparastas iedobes, kas varētu būt rētas no haizivju uzbrukumiem, raksta "The Hindustan Times".



Spriežot pēc videomateriāla, šī airzivs bija apmēram divus metrus gara, kas nav nekāds iespaidīgais izmērs šīs sugas pārstāvjiem. Senākas liecības vēsta, ka siļķu karalis var sasniegt pat 17 metru garumu, kas to padara par pasaulē garāko kaulzivi. Tiesa, tie ir tikai nostāsti nevis oficiāli mērījumi. 2022. gadā pie Čīles krastiem zvejnieki noķēra sešus metrus garu siļķu karali. Vēl pirms tam viens 4,5 metrus garš, patiešām karalisks eksemplārs bija novērots pie Meksikas krastiem.



Airzivis mīt apmēram kilometru lielā dziļumā un ir maz izpētītas, tāpēc katru tās parādīšanos zinātnieki sveic ar sajūsmu. Gandrīz nekas nav zināms par airzivs uzvedību un vairošanos, ir maz informācijas par tās barošanās ieradumiem. Tāpat nav zināms, kāpēc šī zivs peld vertikāli.

Taivānas siļķu karalis atšķīrās ne tikai ar salīdzinoši nelielo izmēru, bet arī ar to, ka tā galvu nerotāja "kronis" – airzivīm ir pagarināti, spilgti sarkani muguras spuras stari, kas izskatās pēc kroņa, kas arī devis tām nosaukumu "siļķu karalis". Cilvēkam airzivs nav bīstama, tai ir salīdzinoši vāji žokļi, un tā barojoties ar planktonu.



Neparasto jūras radību, saprotams, apvij daudzas leģendas un ticējumi. Japānā airzivs nosaukums tulkojams kā "ziņnesis no Jūras dieva pils", un vietējā folklorā tā dēvēta arī par "pasaules gala zivi", jo tās parādīšanas vēstot par gaidāmu zemestrīci vai cunami. Zinātnieki gan apgalvo, ka šie fakti nav savstarpēji saistīti, taču pēc traģiskās Fukušimas katastrofas 2011. gadā krastā tika atrastas izskalotas vairākas airzivis.

"Nav zinātnisku pierādījumu šai sakarībai, tāpēc domāju, ka cilvēkiem nav, par ko uztraukties," izdevums "The Morning Post" citē Kagošimas universitātes ihtoloģijas profesoru Hirojuki Motomuru. "Es uzskatu, ka šīs zivis ūdens virspusē paceļas tad, kad to fiziskais stāvoklis ir slikts, nokļūstot ūdens straumēs, tāpēc tās lielākoties tiek atrastas beigtas."

Tas nozīmē, ka arī šis siļķu karalis pie Taivānas krastiem, bija uzpeldējis ūdens virspusē, seklajos ūdeņos, lai nomirtu.