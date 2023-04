Pilnīgs 'armagedons' arī uz zemes – vai 'Starship' blīkšķi veicināja Maska ietiepšanās?

2023. gada 20. aprīlī pirmo reizi gaisā pacēlās lielākā un jaudīgākā jebkad uzbūvētā raķete – 120 metrus garais "Starship", ar kuru nākotnē cer sūtīt cilvēkus uz Marsu. Labs sasniegums ir fakts, ka tā vispār atrāvās no zemes – pirmie starti jauniem lidaparātiem vienmēr ir riskants pasākums. Neskatoties uz to, ka nepilnas četras minūtes pēc dzinēju iedarbināšanas notika "neplānota, ātra demontāža", kā par to soctīklos pajokoja "SpaceX", kompānija izmēģinājumu sauc par izdevušos. Taču vairāki apsvērumi liecina, ka "Starship" bija izredzes sasniegt arī pārējos lidojuma mērķus, ja vien būtu rūpīgāk piestrādāts pie sagatavošanās un ņemta vērā vēsturiskā pieredze tik lielu raķešu startos. Daži izsakās, ka sava loma varētu būt arī Īlona Maska lēmumiem un it kā apsēstībai ar kanabisa cienītāju vidū populāriem jokiem.

Bez liesmu novirzītāja

"Starship" ir jaudīgākā jebkad uzbūvētā raķete, kas atrāvusies no zemes. Pirmo pakāpi darbina 33 "Raptor" dzinēji, katrs no tiem ir trīs reizes spēcīgāks par "Merlin 1D" dzinējiem, kas uz priekšu dzen "SpaceX" līdz šim veiksmīgāko projektu un "darba zirgus" – "Falcon 9" raķetes. Darbojoties ar pilnu jaudu, šo dzinēju radītais vilces spēks ir 74,5 miljoni ņūtonu – divtik vairāk nekā leģendārajai "Saturn V" raķetei, kas nogādāja astronautus līdz Mēnesim. Nesen palaistā NASA sistēma SLS jaudīgākās raķetes titulu saglabāja vien īsu laiku – tās dzinēji pacelšanās brīdī nodrošina 39 miljonu ņūtonu lielu vilces spēku.

Atšķirībā no "Starship", SLS (attēlā zemāk) lidojums noritēja pēc plāna. Var gan pamatoti oponēt – tā ir konservatīvāka dizaina raķete un izmanto daudzkārt pārbaudītas tehnoloģijas, kā arī pats starts gatavots rūpīgāk. NASA tomēr ir no nodokļu maksātāju naudas finansēta iestāde, un par katru iztērēto un neveiksmes gadījumā burtiski gaisā uzspridzināto centu jāatskaitās. "SpaceX" kā privātkompānija var operēt brīvāk un veikt eksplozīvus eksperimentus. Un tomēr – daļa ekspertu uzskata, ka "Starship" pirmajam startam ne obligāti bija jābeidzas ar blīkšķi gaisā un atlūzām daudzu kvadrātkilometru platībā, tostarp arī aizsargātos dabas liegumos. Tas nekas, ka tā ir eksperimentālāka un inovatīvāka dizaina raķete.