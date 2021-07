Pilnmēness laikā vairāk avāriju, slepkavību un trako - zinātne vai muļķības?

Cik bieži tev sanācis dzirdēt cilvēkus uz kādu nebūšanu vai citu uzvedību reaģējam ar frāzi "vai tik nav pilnmēness"? Nereti pat cilvēki, kuri ikdienā ar astroloģiju un citiem ezotēriskiem uzskatiem nav uz "tu", mēdz piesaukt "pilnmēness efektu". Daļa droši vien to pasaka tāpat vien, bet daļa – aizvien glabā sen iesakņojušos uzskatu, ka Mēness fāzēm ir būtiska ietekme ne tikai uz cilvēku uzvedību, bet pat to, cik labi tev augs mati. Ko par šo saka dati un statistika – to mums podkāsta "Zinātne vai muļķības 9. epizodē" palīdz skaidrot dezinformācijas pētnieks un zinātniskā skepticisma biedrības "SkeptiCafe" pārstāvis Mārtiņš Hiršs un Latvijas Universitātes profesors Ivars Austers.

Ja varētu šķist, ka pilnmēness piesaukšana ir vien frāze, ko šad tad nevērīgi izmetam, tā nebūt nav – ne viens vien dzīvē lēmumus pieņem, balstoties uz to, kāda šobrīd Mēness fāze, turklāt šeit nav runa tikai par to, vai matus labāk griezt un tomātus stādīt augošā vai dilstošā mēnesī. Tā, piemēram, pat policija šur tur savu darba ikdienu ir pakārtojusi atbilstoši Mēness fāzei. BBC 2007. gadā vēstīja, ka Saseksā, Lielbritānijā, policija pilnmēness periodos vasarā patruļās sūtīja vairāk likumsargu, apgalvojot – "mūsu veiktā izpēte uzrāda korelāciju starp vardarbīgu incidentu skaitu un pilnmēnesi". Nav izslēgts, ka droši vien arī kādā ambulancē pilnmēness naktī norīkots papildu dežurants. Taču – vai šim pieņēmumam tiešām pamats?

Dati neuzrāda korelāciju, kur nu vēl cēloņsakarību

"Ir pētījumi, kur aptaujāti slimnīcu darbinieki, policisti. Un vairāk par pusi piekrīt tam, ka pilnmēnesim ir ietekme. Arī man universitātē ir kolēģi ar doktora grādiem, kuri saka – jā, pilnmēnesī visi paliek pilnīgi traki! Tas ir plaši izplatīts uzskats, un mēs noteikti par šo dabūsim daudz komentāru," skaidro Hiršs.

Droši vien arī personīgā pieredze vairumam no mums bijusi līdzīga – it kā visās citās jomās racionāli domājoši cilvēki, bet tomēr reizi pa reizei mēdz piesaukt pilnmēness efektu. To, ka šis temats cilvēkus tiešām interesē, apliecina arī zināntieku uzmanība – par to, vai Mēness fāzēm ir kāds efekts uz, piemēram, autoavāriju skaitu, slepkavību un citu vardarbīgu incidentu pieaugumu, pašnāvību gadījumu skaitu un citām lielāka vai mazāka mēroga nebūšanām, veikti viai daudz pētījumi. Gan ne pārāk labas kvalitātes un pavisam nelieli, kur izlase ir vien daži desmiti cilvēku, bet metodoloģija aprobežojusies ar anketēšanu vai īsām intervijām, gan plaši un kvalitatīvi izstrādāti pētījumi, kuros apkopoti un analizēti dati par daudziem tūkstošiem gadījumu. Tāpat arī veikti vairāki sistemātiski pārskati un metaanalīzes, kas ir pierādījumu kvalitātes ziņā spēcīgākie no pētījumiem.

"Ir pētījumi, kas skatās mēnešu un gadu griezumā, uz desmitiem un simtiem tūkstošiem gadījumu. Ir pētījumi, kur analizēti miljoniem gadījumi slimnīcās, vai uzņemšanas nodaļās nepalielinās pacientu skaits pilnmēness laikā. Nepalielinās. Dažādos pētījumos skatīti dažādi aspekti – vai nu lielākas psiholoģiskās problēmas, vairāk noziegumu, lielāks slimnīcās uzņemto skaits utt. –, bet lielākoties secināts, ka nav nekādas saistības ar pilnmēnesi vai citām fāzēm," skaidro Hiršs. "Ja tas efekts būtu tik spēcīgs, kaut kur šajos mērījumos tam būtu jāparādās. Tava anekdotiskā pieredze: "Jā, bija pilnmēness, un kolēģis uz darbu atnāca dusmīgs!" – tas īsti neko nenozīmē." Maza mēroga pētījumos ar mazu izlasi "reizēm kaut ko var atrast", bilst Hiršs, taču šī korelācija pazūd, kolīdz izlase ir lielāka.