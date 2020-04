Pirmo reizi tiešsaistē aizvadītas valsts olimpiādes – godināti 73 STEM izcilnieki

Šis gars ir uzvarējis īpašo apstākļu radītos ierobežojumus," norāda Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors, fizikas olimpiādes žūrijas un rīcības komisijas vadītājs Vjačeslavs Kaščejevs.

Fizikas valsts olimpiādē, kas šogad tiešsaistes režīmā notika 31. martā, kopumā godalgoti 35 no 112 skolēniem. Pirmās pakāpes diplomus ieguva deviņi skolēni, otrās pakāpes diplomus ieguva 13 skolēni, bet trešās pakāpes – seši skolēni. Septiņi dalībnieki tika apbalvoti ar atzinības rakstiem.

Augstāko punktu skaitu – 27,5 no 30 punktiem – olimpiādē ieguva 12. klases skolēns Ričards Kristers Knipšis no Rīgas. Savukārt skolu konkurencē visvairāk godalgu Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņiem – kādu no apbalvojumiem fizikas olimpiādē saņēma 20 šīs skolas skolēni.

"Ķīmijas olimpiāde tiešsaistē kopumā noritēja veiksmīgi. Lai arī darbu labošana tiešsaistē aizņēma vairāk laika, kopumā šāds formāts labošanai ir pat ērtāks. Olimpiādē iekļautie uzdevumi šogad tika speciāli pielāgoti un veidoti izpildīšanai tiešsaistē. Daudz tika izmantoti atvērtie jautājumi, kā arī vairāk piedomājām pie uzdevumu veidiem un formulēšanas. Praktiska darbošanās laboratorijā vienmēr ir bijusi svarīga ķīmijas olimpiādes sastāvdaļa, tāpēc šogad to aizstājām ar uzdevumiem virtuālās laboratorijās un video demonstrācijām," norises gaitu izklāsta ķīmijas olimpiādes žūrijas un rīcības komisijas loceklis Nauris Narvaišs.

Ķīmijas valsts olimpiāde tiešsaistē norisinājās 7. aprīlī. Tajā piedalījās 117 skolēni, bet godalgoti šogad ir 38. Pirmās pakāpes un otrās pakāpes diplomus ieguva astoņi skolēni, trešās pakāpes diplomus ieguva 12 skolēni, bet ar atzinības rakstiem apbalvoti 10 dalībnieki. Par izcilniekiem bagātāko izglītības iestādi ķīmijas valsts olimpiādē šogad kļuva Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskola ar 12 godalgotiem skolēniem, bet procentuāli augstāko punktu skaitu olimpiādē ieguva 11. klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis no Rīgas.

