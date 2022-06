'Rammstein' koncerts dārd tik spēcīgi, ka satricinājis seismometru DESY daļiņu paātrinātājā

Vācijas smagās mūzikas grandi "Rammstein", kas pazīstami ar vērienīgiem un ļoti skaļiem šoviem, kuros netiek žēlota pirotehnika un citi specefekti, spējuši satricināt arī zinātnisko institūtu iekārtas. Vācijas elektronu sinhrotrons (DESY) "Twitter" paziņoja ka 14. jūnijā Hamburgas "Volksparkstadion" notikušais koncerts dārdējis tik pamatīgi, ka radītās zemes vibrācijas fiksējis DESY seismometrs.

DESY Hamburgā atrodas netālu – nepilnus divus kilometrus – no stadiona, kurā uzstājās "Rammstein". 17. jūnijā DESY savā oficiālajā "Twitter" kontā paziņoja, ka "Rammstein" šovs "krietni satricināja mūsu daļiņu paātrinātāju". Kaut šajā stadionā regulāri notiek masu pasākumi, tik pamatīgi zeme neesot rībējusi ilgi.

Seismometri ir ierīces, kas uztver seismisko viļņu radītās grunts svārstības. Tos tipiski izmanto, piemēram, zemestrīču stipruma noteikšanai. Tā kā seismometri nemēra skaņu viļņus, tad šos pīķus, visticamāk, radījuši tūkstošiem fanu, sinhroni lēkājot līdzi mūzikas ritmā. Arī pamatīgajiem pirotehnikas bliezieniem varētu būt sava loma.

Šķiet, zinātnieki par grandiozo rokmūzikas šovu pārāk neļaunojās. Piemēram, Vestfālenes Vilhelma Universitātes Minsterē Minerālu fizikas un eksperimentālās ģeoķīmijas grupa savā tviterkontā norādīja, ka mūzika bija dzirdama, taču paātrinātāja stars bija stabils un pētījumiem netraucēja. Seismometrs vibrācijas fiksējis, taču visa milzīgā PETRA III iekārta tomēr nebija satricināma. Lielākas problēmas esot sagādājis tas, ka koncerta dēļ apkaimē krietni pieaugušas cenas viesnīcu numuriņiem, pajokojusi zinātnieku grupa.

@crenggli we could hear the music but the beam was stable... btw, not only the vibrations increased, also the price on the hotels in the area...too bad when there is no room in the guesthouse!