Rets pusmetāls varētu būt atslēga uz krietni mazākiem un jaudīgākiem procesoriem

Jo mazāki tranzistori, jo ierīces arī energoefektīvākas. Eksperimentāli pirms pāris gadiem tika radīts arī tikai vienu nanometru liels tranzistors, taču septiņu nanometru tranzistoru ražošana jau ir attīstīta industriālā mērogā. Moderna viedtālruņa procesorā tādējādi ir vairāki miljardi tranzistoru.

Nu ASV armijas finansēto pētnieku atklājums varētu ļaut spert nākamo soli jau tā niecīgā izmēra tranzistoru samazināšanā.

Runa ir par neparastu telūra struktūru. Telūrs nav visai izplatīts elements un tiek izmantots, piemēram, lai sakausējumiem nodrošinātu pretkorozijas īpašības vai uzlabotu cietības rādītājus. Taču būtiski, ka tam ir arī pusvadītāja īpašības – tas pie noteiktiem apstākļiem ir vadītājs, pie citiem jau funkcionē kā rezistors. Pētniekus ieinteresēja šī īpašība, tāpēc nolemts izpētīt, kā telūrs "uzvedas" nanometru mērogā. Inženieriem izdevās radīt viendimensionālas telūra ķēdes un izpētīt tās elektronu mikroskopa nodrošinātā palielinājumā. Atklājās, ka telūram ir unikāla struktūra – atomi nebija izkārtojušies taisni kā karavīri ierindā, bet veidoja ko līdzīgu spirālei.

"Silīcija atomi izskatās taisni, bet telūra atomi izvijušies kā čūska. Ļoti oriģināla struktūra," redzēto vietnei "Science Alert" raksturoja viens no pētījuma autoriem. Kā norāda vietne, izmantot elektronikas komponenšu ražošanā "greizu nanostiepli" ir acīmredzama uzprasīšanās uz nepatikšanām, tāpēc nācies meklēt risinājumu, lai nodrošinātu konkrētu struktūru. Palīgā nākusi no bora nitrīda veidota nanocaurulīte, kurā telūra struktūru ievietot, tādējādi to arī izolējot.

Kopumā tādējādi izdevies tikt pie pusvadītāja tikai divu nanometru diametrā. Nu pētniekiem priekšā pamatīga izpēte, kā šo konceptu uzlabot un padarīt praktiski pielietojamu – vai to iespējams samazināt vēl tālāk, vai telūra virkne funkcionēs kombinācijā ar citām?

Ja viss izdosies kā iecerēts, nākamās paaudzes miniatūrie tranzistori varētu būt uz pusi vai pat vēl mazāki par esošajiem. Tādējādi mūsu viedierīcēs būtu iespējams "sapakot" vēl krietni lielāku skaitļošanas jaudu.