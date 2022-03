RSU doktorants Nauris Zdanovskis ar modernām tehnoloģijām pēta smadzeņu mikrostruktūru

Pirms astoņiem gadiem toreizējais Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) sestā kursa students Nauris Zdanovskis piedalījās Eiropas Radiologu kongresā. Kādā sesijā lektori stāstīja par inovatīvām smadzeņu izpētes iespējām, kuras piedāvā modernā magnētiskā rezonanse. Nauris, kurš šobrīd ir RSU doktorants, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) radiologs un invazīvais radiologs, atceras: neskatoties uz to, ka sesija notika trešajā, noslēdzošajā dienā, kad sakrājies nogurums un drīzumā bija jādodas mājās, prezentētās idejas un inovatīvās iespējas deva it kā otro elpu un, kā šodien izrādās, iezīmēja turpmākā darba un pētniecības ceļu. Šogad jaunais pētnieks un ārsts saņēma šā kongresa atzinības rakstu. No iesūtītajiem 1885 darbiem apbalvojumu saņēma trīsdesmit astoņi, un RSU doktorants Nauris Zdanovskis bija apbalvoto pētnieku vidū.

Kā uzsver promocijas darba vadītājs asociētais profesors Ardis Platkājis, Zdanovskis un zinātniskā grupa strādā pie principiāli jaunas pieejas galvas smadzeņu neirodeģeneratīvo slimību agrīnā diagnostikā, un līdzšinējais veikums jau augstu novērtēts Eiropas Radiologu kongresā un starptautiskās publikācijās. Arī RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra vadītājs asociētais profesors Ainārs Stepens atzīmē šo pētījumu praktisko pienesumu, jo sevišķi projektam "Modificējamie bio un dzīves stila marķieri kognitīvās funkcijas pasliktināšanās prognozēšanai, MOBILE-COG".

"Pateicoties dr. Zdanovska izrādītājai iniciatīvai un prasmei analizēt magnētiskās rezonanses datus ar pētnieciskās radioloģijas rīkiem, esam būtiski palielinājuši mūsu spējas galvas smadzeņu struktūras un funkciju interpretēšanā," saka asociētais profesors Stepens.

Pirmie soļi radioloģijā

"Pats nāku no Daugavpils, no mediķu ģimenes. 11. vai 12. klasē bija doma mācīties IT jomā, tomēr sapratu, ka šādu soli vēlāk nožēlotu, savukārt mana pašreizējā radiologa specialitāte ļauj apvienot ārstniecību ar modernākajām informācijas tehnoloģijām," profesijas izvēles iemeslu skaidro Nauris. Pirmais praktiskais solis pētniecībā ticis sperts, mācoties RSU Medicīnas fakultātes sestajā kursā, kad students sāka veikt vienas smadzeņu struktūras jeb hipokampa izmēru un tilpuma mērījumus. Jaunais pētnieks salīdzināja tos cilvēkiem, kuriem nav kognitīvo traucējumu, un cilvēkiem, kuriem ir šādi traucējumi un demence.

Kā notiek pētījums?

Neirologs veic pacienta stāvokļa un kognitīvo funkciju izvērtējumu, un balstoties uz to, pieņem lēmumu, vai pacientam ir nepieciešams veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumus. Ja tie ir veikti, seko dažādu galvas smadzeņu struktūru analīze. Pētījumā piedalās pacienti ar kognitīviem traucējumiem jeb pētījuma grupa un pacienti bez kognitīviem traucējumiem jeb kontroles grupa. Nauris atceras, ka pirms septiņiem gadiem, kad uzsāka pētījumu, hipokampu mērīja ar rokām, apvelkot to magnētiskās rezonanses attēlā. Šodien, pateicoties IT attīstībai un dažādiem algoritmiem, pat mākslīgajam intelektam, šos aprēķinus veic dators.

Galvas smadzenes kā dažādu struktūru kopums

Ikdienā cilvēki galvas smadzenes bieži redz kā vienu orgānu un varbūt ir dzirdējuši par dažādām to funkcijām, kuras veic atsevišķas smadzeņu daļas. Mūsdienu modernā magnētiskā rezonanse dod iespēju skatīties daudz sīkākās detaļās un atsevišķi vērtēt galvas smadzeņu daļas, kas atbild par atmiņu, domāšanu, kustībām un citām funkcijām.