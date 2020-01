RSU studenti gūst starptautisku atzinību par implantu, kas palīdz izsargāties no insulta

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studentu komanda "Smart Umbrella" attīstījusi ideju par viedo implantu, kas palīdz izsargāties no insulta. RSU studentu veikums jau novērtēts starptautiskā līmenī – 33 komandu konkurencē izcīnīta otrā vieta prestižajā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības kopienas ("EIT Health") Inovācijas dienu konkursā, kas notika Parīzes vēsturiskajā biržā. Līdz ar RSU komandu uz balvām pretendēja studenti no tādām prestižām universitātēm kā Oksfordas Universitāte, Sorbonas Universitāte un Karolinska insittūts.

RSU komandu vadīja medicīnas studentes Viktorija Luīze Katarina Šēfa un Kiū Ang Tī Nījena. Pie idejas izstrādes darbojās arī Johaness Mariuss Noels Voskamps, Annalīna Bartnika un Sevāra Kamilova.

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, katrā piektajā nāves gadījumā Latvijā cēlonis ir insults un, kā 2017. gada pētījumā "The Burden of Stroke in Europe" norāda Eiropas Insulta alianse, šīs slimības ārstēšana Latvijas ekonomikai izmaksā vairāk nekā 21 miljonu eiro gadā. Taču, ja vien risks laikus diagnosticēts un ja pacients pats strādā pie riska faktoru izslēgšanas, insults ir profilaktiski novēršama slimība.

"Smart Umbrella" ideja vērsta uz precīzu diagnostiku visizplatītākā – išēmiskā – insulta gadījumā, kas rodas, kad smadzeņu asinsvadiem ir traucēta asinsapgāde.

"Išēmisko insultu izraisa asins trombi, kas bloķē smadzeņu artērijas, traucējot skābekļa pievadi un attiecīgi radot smadzeņu bojājumus.