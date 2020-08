RTU ar datortomogrāfiju izmeklē krustā sista cilvēka skulptūru

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē pirmo reizi veic datortomogrāfijas izmeklējumu 17. un 18. gadsimta mijā izgatavotām koka skulptūrām – valsts nozīmes aizsargājamiem mākslas pieminekļiem. Izmeklējumi ir daļa no skulptūru izpētes, lai iegūtu iespējami pilnīgāku informāciju par to stāvokli pirms restaurācijas.

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā uz datortomogrāfā izmeklējuma galda saudzīgi noguldīta krustā sista cilvēka koka skulptūra – tas ir viens no diviem Kandavas luterāņu baznīcas "Ļaundariem". "Ļaundari" ir daļa no skulptūru grupas "Golgāta", kas reiz rotāja baznīcu. 18. gadsmita pirmajā pusē baznīcā izcēlās postošs ugunsgrēks, kurā aizgāja bojā daudz vērtību, bet abiem "Ļaundariem" izdevās paglābties. Pēcāk tie ilgus gadus baznīcā tika uzglabāti bez īsta pielietojuma. Kandavas vēsturniecei Aksildai Petrevicai, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes speciālistiem un draudzei satraucoties par unikālo baroka skulptūru stāvokli, pagājušā gadā tika izlemts sākt to saglabāšanu.

Polihromā koka skulptūru izpēti uzņēmās veikt Anna Kozorovicka. Līdz ar ķīmiskām analīzēm, apdares slāņu un koka pamatnes mikroskopisko izpēti, fotografēšanu ultravioletajā un infrasarkanajā starojumā, restauratore izlēma veikt arī datortomogrāfiju, kas Latvijā nav izplatīta prakse.