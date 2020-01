RTU zinātnieki meklē plašāku pielietojumu elektromobiļiem – tie der ne tikai braukšanai

Zaļā mobilitāte ir viens no kritērijiem, kas 2019. gadā zaļās politikas un ilgtspējas reitingā "GreenMetric" RTU ļāva ierindoties starp 100 zaļākajām pasaules augstskolām. Tāpēc RTU rektors ir pārliecināts par RTU iesāktā turpināšanu: "Mums ir jāpieņem stratēģisks lēmums, un RTU jāpāriet uz elektromobiļiem".

Tos RTU arvien vairāk integrē arī studiju procesā gan EEF, gan arī Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, gan Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. Arī zinātnē nākotnes plāni elektromobilitātē un kustības vadībā ir ambiciozi, jo, izmantojot liela kustību diapazona robotizēto simulatoru, ir uzsākti pētniecības projekti par kustības vadību virtuālajā realitātē. Izmantojot šo simulatoru, atbilstošu programmnodrošinājumu un citus tehniskos līdzekļus, kļūst iespējams novērtēt dažādas elektroauto sistēmas, pirms ir radīts tā prototips. Protams, šādām simulācijām, kā arī dažādu modeļu elektrauto izmantošanai gan enerģijas uzkrāšanai, gan to ātrai un efektīvai uzlādei vispirms ir jāiepazīstas ar dažādu ražotāju – "Volkswagen", "Hyundai", "Tesla", "Mercedes" u. c. – elektroauto iespējām un to piemērotību minētajam. Šim ļoti noderīgs ir jau minētais lieljaudas (150kW) maiņstrāvas–līdzstrāvas pārveidotāju reālā laika simulators.

Elektroauto ir ieņēmuši savu vietu mūsdienu tehnoloģiju klāstā, un, pat ja šodien vēl tas izklausās neticami, nākotnē elektroauto tieši to daudzveidīgās funkcionalitātes dēļ būs plaši pieprasīti un lietoti. RTU zinātnieki uzskata, ka šī iemesla dēļ būtu vēlams Latvijā laikus saskatīt elektromobiļu potenciālu un aktivizēt elektroauto tirgu, lai nākotnē visā pilnībā varētu izmantot šo videi draudzīgo auto sniegtās priekšrocības.