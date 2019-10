Rudens uzņemšanā LIAA biznesa inkubatoros saņemts 441 pieteikums

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros noslēgta 2019. gada rudens pieteikumu pieņemšana. Pavisam saņemts 441 pieteikums, no tiem 223 uzņemšanai inkubācijas programmā un 218 – pirmsinkubācijas programmā.

Vislielākais pieteikums skaits saņemts Radošo industriju inkubatorā (62 pieteikumi), Jūrmalas biznesa inkubatorā (58) un Jelgavas biznesa inkubatorā (45).

Pavisam 15 LIAA biznesa inkubatoros inkubācijas programmai pieteikušies 223 uzņēmumi uz 84 vietām. Lielākā konkurence sagaidāma Jūrmalas biznesa inkubatorā, kur no 28 uzņēmumiem uzņems 7 jaunus inkubācijas dalībniekus, un Liepājas biznesa inkubatorā – tajā no 19 uzņēmumiem uzņems 5 inkubācijas klientus. Pēc pieteikumu apstiprināšanas uzņēmumi prezentē savu biznesa ideju inkubatora uzņemšanas komisijai, kura noskaidro spēcīgākās idejas ar augstāko biznesa potenciālu. Rezultāti par uzņēmumiem, kuri uzņemti inkubācijas programmā, būs pieejami no 2019. gada 16. oktobra.

Vislielākais pieteikumu skaits uzņemšanai pirmsinkubācijas programmā saņemts Radošo industriju inkubatorā (37 pieteikumi), Jelgavas biznesa inkubatorā (31), Jūrmalas biznesa inkubatorā (30) un Valmieras biznesa inkubatorā (20). Ogres, Rēzeknes, Bauskas, Madonas, Daugavpils, Talsu un Jēkabpils biznesa inkubators turpina pirmsinkubācijas dalībnieku uzņemšanu.

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām uzņēmējiem saistošām tēmām, kas palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.

Foto: Publicitātes foto

Inkubācijas programmā papildus pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams grantu līdz EUR 10 000 pakalpojuma izmaksu segšanai un līdz EUR 5 000 ražošanas iekārtu un izejmateriālu izmaksu segšanai.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem meklē šeit.