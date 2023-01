Seksuālā veselība noteiks to, kādā Latvijā dzīvojam. Top jauns pētījums reproduktīvajā jomā

Aizvadītais gads seksuālajā un reproduktīvajā jomā Latvijā bijis nozīmīgs – pēc 11 gadu pārtraukuma uzsākts vērienīgs pētījums par iedzīvotāju seksuālo un reproduktīvo veselību, profilaktiskiem pasākumiem un ar seksuālo un reproduktīvo veselību saistītām slimībām, seksuālo uzvedību, ģimenes plānošanu, kontracepcijas metodēm un citiem būtiskiem jautājumiem. Iegūtie dati, kas būs pieejami gada otrajā pusē, kalpos par pamatu uzlabojumiem veselības aprūpē, iedzīvotāju izglītībā un sabiedrības informētībā.

Par situāciju ar kontracepciju, dzimstību, abortiem un jaunu cilvēku izglītošanu seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, kas var atsaukties uz to, kādā Latvijā dzīvojam tuvākā un tālākā nākotnē, plašāk stāsta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja profesore Dace Rezeberga un RSU Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece profesore Gunta Lazdāne.

Abortu tēma – zem tepiķa



Nevēlamas grūtniecības novēršana un tās pārtraukšana parasti ir viens no seksuālās un reproduktīvās veselības aktuālākajiem, bet nereti arī tabu jautājumiem, kurus politikas veidotāji un sabiedrība kopumā mēdz paslaucīt zem tepiķa. Lai to mainītu, par šāda veida tēmām ir jārunā – lēnām un pacietīgi, uzsver profesore Gunta Lazdāne. Kopumā pasaulē esam vēl tālu no tā, ka katra grūtniecība ir vēlama un plānota. Pērn aborta jautājums skaļi aktualizēts dažādos formātos, tostarp arī ANO Iedzīvotāju fonda veidotajā "State of World Population 2022" ziņojumā. Jaunākās zinātniskās atziņas nevēlamas grūtniecības novēršanā un pārtraukšanā pērn prezentētas arī Rīgā Starptautiskās abortu un kontracepcijas profesionāļu federācijas konferencē "Auglības kontrole sieviešu rokās", kas pulcēja vairāk nekā 400 ārstus un pētniekus no Kanādas, ASV, Meksikas, Austrālijas, Eiropas Savienības un citām valstīm.

Latvijā situācija pēdējos gados ir uzlabojusies. 2021. gadā starp katrām 100 000 sievietēm Latvijā tika veikti 6,9 aborti, kas ir zemāk par vidējo rādītāju Eiropā. Šai jomā Baltijā esam pa vidu – Igaunijā abortus veic vairāk, bet Lietuvā mazāk nekā Latvijā. Vienā gadījumā eksperti to skaidro ar liberālajiem noteikumiem, bet otrā – ar reliģijas ietekmi. Īpašu satraukumu mediķiem raisa tie gadījumi, kur mākslīgus abortus veic pusaudžu meitenēm. Latvijā 2021. gadā mākslīgs aborts vecuma grupā no 10 līdz 14 gadiem veikts divām meitenēm, no 15 līdz 17 gadiem – 34 jaunietēm, bet 18-19 gadu vecumā 110 jaunietēm. Tātad, gada laikā 146 aborti jaunietēm līdz 19 gadu vecumam – šis skaitlis tomēr raisa jautājumus par to, ko darām nepareizi un kas būtu uzlabojams sievietes un pāra veselībpratībā, norāda profesore Dace Rezeberga.

Zināšanu nepilnības



Veselībpratības trūkums jūtams seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumos kopumā – gan runājot par neplānotu, nevēlamu grūtniecību, gan efektīvu, mūsdienīgu un konkrētajam pārim optimālu kontracepcijas lietošanu un citiem jautājumiem, bilst profesore Rezeberga (attēlā). Viens no iemesliem ir trūkumi izglītības sistēmā.

"Ja veselības mācība nav kā atsevišķs mācību priekšmets, bet ir integrēta dažādos sociālo zinātņu un dabas zinātņu priekšmetos, tad grūti gaidīt kvalitāti. Lai runātu par veselības jautājumiem, tomēr jābūt zināšanām un iemaņām, kā to vislabāk pasniegt," uzsver profesore.

"Seksualitāte ir visiem cilvēkiem dabiska un ļoti svarīga visas dzīves garumā. Tāpēc izpratne par veselībpratību un dzimumaudzināšanu, tostarp par kontracepciju, ir ļoti svarīga, jo bez stabila pamata māju neuzcelsi," tā Lazdāne.