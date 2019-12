Sirmi mati nav šķērslis: ASV fizikas profesors sajūsmina studentus ar jestriem eksperimentiem

Par spīti tam, ka teju sasniegts 70 gadu slieksnis, Taidvoteras koledžas fizikas pasniedzējs doktors Deivids Raits nesmādē šad tad atpūsties naglu "gultā", klases telpā pagatavot saviem studentiem saldējumu ar šķidrā slāpekļa palīdzību vai tieši pretēji – šo to aizdedzināt. Profesora Raita atraktīvos paraugdemonstrējumus iemūžinājusi viena no viņa studentēm Ērika Čērča, kura video ievietojusi "Twitter". Jau drīz vien tas burtiski "uzsprāga" – sirmā profesora izdarības sajūsminājušas jau vismaz 20 miljonus skatītāju visā pasaulē. Tvītam šobrīd ir vairāk nekā 1,7 miljoni "patīk" atzīmju un vairāk nekā 450 tūkstoši retvītu.

Čērča semestrī pieredzēto un uzfilmēto samontējusi vienā video.

"Jums visiem jāredz šī video kolāža ar visām trakajām lietām, kuras mans fizikas profesors šajā semestrī darīja. Viņam ir pāri 70 (tas gan nav tiesa, doktoram Raitam vēl tikai būs 70) un viņš aizvien mūsu dēļ dara visas šīs lietas!" tvītoja studente.

To, ka profesora lekcijas jāiemūžina video, Čērča sapratusi jau pirmajā dienā, kad profesors staigājis pa stikliem. "Mēs uzreiz izņēmām telefonus un sākām filmēt. Kopš tā laika iemūžinājām ikvienu foršo eksperimentu," Čērča komentējusi vietnei "People".

Y’all need to see this video collage of all the crazy things my Physics Professor did this semester😭. He’s in his 70s and is still doing all of this for us🥺💛 pic.twitter.com/JaICjzVB5I