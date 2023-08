'Šīs lidmašīnas tā vienkārši nekrīt.' Prigožina lidmašīnai bijusi lieliska drošības vēsture

"Šīs lidmašīnas tā vienkārši nekrīt zemē no debesīm, ja nav noticis kas ļoti neparasts," raidorganizācijai CNN komentēja pieredzējušais aviācijas žurnālists Mailzs Obraiens, noskatoties algotņu grupējuma "Vagner" vadītāja Jevgeņija Prigožina lidmašīnas avārijas video. Un Obraienam ir taisnība – biznesa klases "Embraer Legacy 600" lidaparātam šī ir pirmā avārija ar letālu iznākumu.

Vietnē "Flight Radar" bija redzams, ka lidmašīna "Embraer Legacy 600" ar reģistrācijas numuru RA-02795, kas pieder Prigožinam, lido virs Tveras apgabala, bet pēc tam pazūd no radaru ekrāniem. Lidmašīna nogāzusies pie Bologojes rajona Kuženkinas ciema.

Obraiens no video secina, ka lidmašīna jau krišanas brīdī bija aizdegusies, un arī izskatās, ka tai trūkst vairāku strukturāli nozīmīgu detaļu un aerodinamisko virsmu. Viņš spekulē, ka katastrofu varēja būt izraisījis sprādziens vai nu iekšpusē vai ārpusē. Vai nu iepriekš izvietotas sprāgstvielas vai arī raķete. Tam piekrīt arī bijušais ASV Federālās aviācijas pārvaldes drošības eksperts Deivids Sousijs – šķiet, lidmašīnai kritiena brīdī bijis norauts spārns.

Jau vēstīts, ka bojāgājusī reisa stjuarte Kristīna Popova pirms lidojuma esot radiniekiem stāstījusi, ka lidmašīna pirms izlidošanas bijusi nosūtīta uz neilgu un neplānotu remontu.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Līdz šim "Legacy 600" bija iesaistīta tikai vienā nopietnā avionegadījumā, un arī toreiz cēlonis nebija lidmašīnas tehniskās nepilnības. Tieši pretēji, iznākums pierādīja, cik šī lidmašīna ir droša. Proti, vienīgā smagā avārija "Embraer Legacy 600" piemeklēja 2006. gadā, kad gaisa satiksmes kontroles kļūdu un dažu citu blakusapstākļu neveiksmīgas sakritības rezultātā šī vidēja izmēra biznesa klases lidmašīna Brazīlijas gaisa telpā sadūrās ar "Boeing 737-800". Rezultātā "Boeing" aviolainerim tika nošķelta daļa spārna, tas nogāzās džungļos, līdzi paņemot visu uz klāja esošo 154 cilvēku dzīvības. Tobrīd tā bija nāvējošākā aviokatastrofa Brazīlijas aviācijas vēsturē. Savukārt pamatīgi bojātā "Embraer" tika līdz tuvākajam militārajam lidlaukam un droši nosēdās. Neviens no pasažieriem necieta.

Pēc sadursmes ar "Boeing" aviolaineri "Embraer" pilotiem izdevās glābt savas un pasažieru dzīvības.

Brazīlijas izmeklētāji tolaik secināja, ka negadījumā vainojamas gan gaisa satiksmes kontrolieru pieļautās kļūdas, gan tas, ka "Embraer" lidmašīnas piloti, kas bija amerikāņi, nebija ieslēguši TCAS jeb "Traffic Collision Avoidance System" – sistēmu, kas monitorē gaisa telpu lidmašīnas tuvumā un laikus brīdina par šķēršļiem. ASV izmeklētāju secinājums bija, ka galvenais cēlonis ir gaisa satiksmes kontrolieru kļūda, bet TCAS faktors – tikai blakus apstāklis.

"Embraer" ir Brazīlijas aviobūvnieks, kas ražojis gan lielākus aviolainerus, gan militāros lidaparātus, gan arī neliela un vidēja izmēra vietējo reisu lidmašīnas. No šīs lidmašīnu klases 2000. gadu sākumā arī attīstīta "Embraer" biznesa klases lidmašīnu sērija. "Legacy 600" bija viens no pirmajiem modeļiem. Šo gadu laikā "Embraer" uzkrāta plaša pieredze biznesa lidmašīnu ražošanā. Modeļi variē no četriem līdz septiņiem cilvēkiem paredzētās "Phenom 100" līdz pat jau kārtīga izmēra aviolainerim "Lineage 1000", kas spēj veikt 8000 kilometrus garus pārlidojumus, plašā luksusa salonā pārvadājot 19 pasažierus.

Modelis, ar kuru lidoja Prigožins, piemērots 13 pasažieru pārvadāšanai un, atkarībā no modifikācijas, spēj veikt no apmēram 5500 līdz pat gandrīz 6400 kilometriem tālus pārlidojumus. "Embraer Legacy 600" spēj lidot līdz 11-12 kilometru augstumam (atkarībā no modifikācijas).

Kaut šie topi ir subjektīvi un cits no cita būtiski atšķiras, "Embraer" ražotie modeļi nereti parādās uzticamāko biznesa klases lidaparātu sarakstos. Tas gan nav nekāds pārsteigums un ir visnotaļ loģiski – privātas biznesa klases lidmašīnas nereti gaisā pavadījušas mazāk stundu nekā lielo aviokompāniju "darba zirgi", un tās aprīkotas ar labākajām tobrīd pieejamajām drošības sistēmām. Strikti noteikumi paredz šo lidaparātu regulāras un rūpīgas tehniskās apkopes.

"Embraer" klientiem piegādājis gandrīz 300 "Legacy 600" modeļu lidmašīnas, un Prigožina lidmašīna ir vienīgā, kas nogāzusies. Kā intervijā laikrakstam "Bild" sprieda Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks, "Prigožins parakstīja savu nāves spriedumu brīdī, kad viņš apstājās 200 kilometrus no Maskavas." Prigožina dumpis jūnijā "pa īstam izbiedēja" Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un tam bija paredzamas sekas, jo "Putins nepiedod nevienam, kas viņam licis baidīties".