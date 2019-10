Skolēnu programmēšanas konkursā top videoklips 'Double Faced Eels' singlam

Noslēdzies programmēšanas skolas "Learn IT" un uzņēmuma "Cognizant" rīkotais bērnu un jauniešu konkurss "Mēs esam ideāli", kurā tika radīts animēts videoklips populārās pašmāju grupas "Double Faced Eels'"jaunajam singlam "Ideāli". Finālā par vērtīgām balvām cīnījas 20 komandas no Rīgas un reģionu pamatskolām.

Konkursa pirmajā kārtā savus projektus, kas izstrādāti ar jauno programmētāju iecienīto programmēšanas valodu "Scratch", iesūtīja 80 komandas (131 skolēns). Finālā, kas norisinājās 25. oktobrī, piedalījās 20 labākās komandas, kur "Learn IT" mentoru vadībā uzlaboja konkursa pirmajā kārtā iesūtītos projektus un radīja arī jaunas animācijas.

Finālā pirmo vietu izcīnīja Armands Vagalis no Krāslavas pamatskolas, sudrabs – Tomasam Gailim un Edgaram Bāliņam no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, bet trešā vieta – Annai Hrističai un Alisei Evelīnai Točai no Salaspils 1. vidusskolas.

Pirmās vietas ieguvēji dosies ceļojumā uz Stokholmu, kur apmeklēs zinātnes muzeju "Tekniska", otrās vietas ieguvēji mācīsies būvēt dronus sadarbībā ar "Drone Racing Latvia", bet trešā komanda divas stundas radīs mākslas darbus virtuālās realitātes studijā "Portāls – Virtual Reality Arcade".

"Konkursa mērķis bija celt jauniešu pašapziņu, ļaut novērtēt dažādo un atšķirīgo. Skolēnu iesniegtie darbi bija patiesi oriģināli un radoši. Liels prieks, ka konkursā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas reģioniem un iesaistījās lielāks meiteņu skaits nekā ierasts. Puse no finālistiem bija tieši meitenes, un divas no tām ieguva godpilno trešo vietu. Redzu, ka šāda veida konkursi ne tikai veicina interesi par programmēšanu, bet arī parāda plašākas iespējas, kā izmantot tehnoloģijas radoši un jēgpilni, tādā veidā ieinteresējot plašāku skolēnu skaitu," gandarījumu pauž "Learn IT" dibinātāja Linda Sinka.

"Cognizant" vadītājs Latvijā Kims Leandersons atzina, ka "Cognizant" kā nozares uzņēmumam ir pārliecība – šādi konkursi veicina arī jaunās paaudzes konkurētspēju nākotnes darba tirgū.

"Vienā vārdā – ideāli!" tā par "Learn IT" iniciatīvu un konkursa norisi saka grupas Reinis Straume, grupas "Double Faced Eels" solists, un turpina: "Bijām klāt konkursa finālā, īsi aprunājāmies ar katru no fināla komandām un redzējām to, ar kādu rūpību, degsmi un izdomu bērni risina uzdevumu. Esam pārliecināti, ka šis konkurss pozitīvi ietekmēs ne tikai pirmo vietu ieguvējus, bet arī katru, kurš pieņēma radošo izaicinājumu. Ar nepacietību gaidām gala rezultātu no "Learn IT"."

No finālā radītajām animācijām tiks izveidots vienots videoklips, kas dienas gaismu ieraudzīs 25. novembrī "Double Faced Eels" oficiālajā "YouTube" kanālā. Pašlaik finālistu radītos animācijas klipus iespējams noskatīties, klikšķinot šeit.